Selon Emmanuel Macron, si Marine Le Pen est élue dimanche, ça sera « de la faute des Françaises et des Français ». Aucune remise en cause, du mépris, de l’arrogance, comme toujours. #MarinePrésidente pic.twitter.com/8Ta3NmGkha — Clément Ⓜ️ (@clementmacchi) April 18, 2022

https://www.zerohedge.com/markets/full-embargo-russian-oil-would-send-brent-185bbl-jpmorgan



CE QUE MACRON NOUS A DEJA FAIT :



Destruction des contres pouvoirs en France

Assemblée Nationale asservie

Conseil Constitutionnel asservi

Conseil d Etat asservi

Conseil Supérieur de l’Audiovisuel asservi (devenu Arcom)

Commission des sondages asservie

démantèlement des grands corps administratifs de l’Etat (corps diplomatique, préfectoral,inspection ministérielle, grands services publics, hôpitaux publics,SNCF…)

Le tout avec l’infiltration et les bons conseils de cabinets étrangers ( Mac KinseyGate, entre autres)



CETTE DESTRUCTION DES CONTRES POUVOIRS ONT PERMIS A MACRON :



Nous priver de nos libertés fondamentales ( aller, venir, travailler)

Nous imposer une obligation vaccinale déguisée avec des injections expérimentales aux effets secondaires dévastateurs et mortels

D’empêcher les médecins de soigner

D’ achever nos anciens dans les ephad à coup de Rivotril

De dilapider les caisses de l’Etat ( 600 milliards d’euros d’ endettement public

pour rien avec une gestion calamiteuse de la crise covid)

De démanteler la France (Alstom, Alcatel,Essilor, Lafarge…)

De tuer l’hôpital public et de mettre sur le carreau plus de 15 000 soignants en pleine crise covid !

De nous taxer toujours plus

D’aggraver la pauvreté en France

De mettre la France sous tutelle des États-Unis et du Nouvel Ordre Mondial



CE QUE MACRON POURRAIT ENCORE FAIRE SI IL ETAIT REELU :



Céder notre siège de membre permanent avec droit de veto dont nous disposons au conseil de sécurité de l’ONU, à l’union Européenne.(Décision qui serait irréversible avec perte de notre puissance et rayonnement mondial)

Donner notre force de frappe à l’Allemagne (prémisses du Traité d’Aix la Chapelle)

Déclarer la guerre à la Russie

Continuer à brader nos intérêts nationaux, les joyaux de notre patrimoine (turbines Alstom…)

Continuer à dilapider les caisses de l’Etat au profit de ses amis banquiers et cabinets de conseils étrangers (Mac KinseyGate)

Donner l’indépendance à certains territoires français (Nouvelle Calédonie, Corse, Alsace) contre la volonté des populations et affaiblir d’avantage la France

De Briser définitivement nos libertés publiques en nous imposant un QR code généralisé (Digital ID Wallet)

Nous priver et nous dépouiller de notre droit de propriété avec la nouvelle conception du droit de propriété apportée par la loi Lagleize, nous ne serions plus propriétaire de notre terrain mais seulement des murs et paieront un loyer à l’Etat !

d’ Imposer la vaccination obligatoire pour tous y compris pour les ENFANTS!!! et cela en dépit des effets secondaires dévastateurs qu’ils n’arrivent même plus à dissimuler!



SOUHAITEZ VOUS VRAIMENT L’EFFONDREMENT DE LA FRANCE, SON ASSERVISSEMENT, SA DESTRUCTION PURE ET SIMPLE ????

C’EST IMPOSSIBLE !

https://lesakerfrancophone.fr/la-russie-a-lance-la-phase-2-de-son-operation-en-ukraine

https://lesakerfrancophone.fr/vous-voulez-arreter-lavancee-russe-facile-commencez-a-tuer-vos-propres-civils

https://www.latribune.fr/economie/international/la-guerre-russe-en-ukraine-fait-vaciller-l-economie-europeenne-selon-le-fmi-914393.html

https://www.latribune.fr/economie/international/l-effondrement-du-pib-de-l-ukraine-pire-que-prevu-mais-la-banque-mondiale-evoque-un-scenario-encore-plus-sombre-913490.html

https://www.rt.com/news/554208-olaf-scholz-popularity-record-low/