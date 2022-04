Les ventes de voitures s’effondrent de 20 % en Europe en mars

C’est un article de l’AFP relayé et repris par le Figaro qui explique que le « volume de ventes pour un mois de mars est le plus faible depuis le début de la série statistique en 1990, mis à part le cas exceptionnel de 2020.

Difficiles à produire, les automobiles neuves ont vu leurs ventes plonger dans l’Union européenne en mars, victimes des pénuries de semi-conducteurs et de la guerre en Ukraine, a indiqué mercredi l’Association européenne des constructeurs (ACEA).

Au total, 844.187 véhicules ont été écoulés au mois de mars 2022, soit une baisse de 20,5 % par rapport à mars 2021, et près d’un tiers de moins qu’en 2019. Il s’agit du plus faible volume de ventes pour un mois de mars depuis le début de la série statistique en 1990, hors le cas exceptionnel de 2020, qui avait paralysé l’économie au début de la pandémie de Covid-19. L’arrêt d’usines ukrainiennes s’est ajouté aux pénuries de composants électroniques et aux problèmes de livraison qui minent l’industrie automobile depuis le printemps 2021. L’Ukraine est notamment le principal fournisseur européen de faisceaux de câblage, des pièces décrites comme le « système nerveux» des voitures ».

« Les principaux marchés ont connu des baisses à deux chiffres, à l’image de l’Allemagne (-17,5 %), la France (-19,5 %), l’Italie (-29,7 %), l’Espagne (-30,2 %), la Pologne (-17,4 %),la Belgique (-17,7 %) ou la Suède (-39,5 %). Près de l’UE, le marché britannique recule aussi de 14,3 %. »

Et c’est bien l’un des immenses problèmes très pragmatique sur lequel va buter et bute déjà notre pompeux concept de « transition énergétique », pensé par des technocrates en grande partie bruxellois aidés par des cabinets de conseil où de jeunes gens certes très sympathiques mais qui n’ont encore rien vécu nous ont pondu une transition parfaite sur le papier.

Oui, sur le papier, nous roulerons tous en voitures électriques car nous utiliserons des « mobilités douces », nous optimiserons tout, nos maisons et immeubles seront à énergie positive et produiront plus que ce qu’ils consommeront. Oui, tout cela sur le papier est génial.

Sauf, que, nous ne sommes plus capables de produire des voitures parce que nous manquons de pièces. C’est la même chose pour les pompes à chaleur pour les logements.

Bref, il y a la théorie des technocrates, et la réalité du terrain.

Vu d’en bas, la transition va foirer.

