ERIC VERHAEGHE :

On relèvera en particulier que, dès le lendemain du premier tour, Marine Le Pen a annoncé que ni Eric Zemmour ni Marion Maréchal ne détiendraient un poste ministériel dans son gouvernement. Voilà une bien curieuse façon de souder les troupes et de faire l’union des droites pour le second tour, puis pour les législatives.

On peut même imaginer assez facilement que les deux exclus, s’ils cherchaient des prétextes pour lancer leurs propres listes aux législatives, concurrentes de celles du RN et donc empoisonnantes pour la conquête d’une majorité parlementaire, ont trouvé là suffisamment de raisons pour “y aller”.

Cela ne coûtait pourtant pas grand chose à la candidate que d’annoncer l’entrée de Zemmour et de Marion Maréchal dans un gouvernement, quitte à mentir et à ne jamais délivrer la promesse une fois les législatives passées.