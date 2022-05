Ils sont trop stupides pour rester libres (et vivants) ; par le bloggeur Lex Green. Voyez notre entretien avec Piero pour votre survie en mode individuel.

Lex Greene | 29 avril 2022

J’y pense depuis des décennies et j’en discute en privé avec d’autres combattants de la liberté depuis des années, mais nous avons finalement atteint ce moment de l’histoire où je dois juste l’appeler publiquement comme je le vois.

« Si une nation s’attend à être ignorante et libre, dans un état de civilisation, elle s’attend à ce qui n’a jamais été et ne sera jamais. » – Thomas Jefferson

Avec une grande tristesse, j’ai conclu, sur la base de nombreuses années de recherche et de travaux, me frappant la tête contre le mur avec des je-sais-rien, que la grande majorité des citoyens américains sont tout simplement trop stupides pour rester libres aujourd’hui. Contrairement aux fondateurs de nos nations ou à nos plus grandes générations, les générations américaines actuelles ne sont tout simplement plus adaptées à la liberté et à la liberté.

Je sais, c’est politiquement incorrect d’utiliser le terme « stupide ». Mais comme je l’ai expliqué à mes enfants alors qu’ils grandissaient, l’ignorance est l’absence d’informations et de connaissances. La stupidité, c’est quand vous savez mieux mais faites-le quand même !

Cela ne s’applique pas à tout le monde aujourd’hui, juste la plupart. Mais si la chaussure vous va, frappez-vous avec ! Je ne perdrai pas de temps avec la longue liste d’exemples facilement disponibles. Si vous ne pouvez pas comprendre cela avec seulement quelques exemples clés, alors la chaussure vous va bien.

EXEMPLE # 1 – Il y a 14 ans maintenant, un jeune personne de nulle part avec un CV totalement vierge et sans même qu’un certificat de naissance américain légitime a été soigneusement préparé et installé comme le «premier président noir des États-Unis», et ouvertement défini pour « transformer fondamentalement l’Amérique ». Peu importe que selon son histoire mouvementée, il soit né à moitié blanc, avec un acte de naissance officiel kenyan, et a utilisé quelques pseudonymes différents tout au long de sa vie. À ce jour, la plupart des Américains ne connaissent toujours pas la vérité à son sujet, et aucune des personnes qui connaissent la vérité n’a jamais levé le petit doigt pour empêcher que le bureau ovale soit occupé par un agent étranger inconnu. Tout agent étranger peut occuper le bureau en conséquence.

C’EST STUPIDE!

EXEMPLE #2 – La grande réinitialisation mondiale COVID19 a été soigneusement planifiée bien à l’avance et exécutée avec une grande précision, pour créer une « urgence nationale », le moyen par lequel notre gouvernement fédéral criminellement corrompu pourrait tester (ou prouver) à quel point il est facile de effrayer et menacer les citoyens américains de s’isoler et de s’autodétruire, renonçant volontairement à toutes les libertés qu’ils ont jamais connues, simplement parce que Simon (Fauci) l’a dit ! Depuis plus de deux ans maintenant, des millions d’Américains ont tellement peur d’attraper un rhume qu’ils roulent toujours dans leur propre voiture avec un masque inutile sur le visage, attendant le prochain ordre tyrannique d’oligarques mondiaux non élus qui vous ont dit de but en blanc que bientôt vous ne posséderez plus rien et serez heureux.” Les gens stupides font toujours la queue pour leur prochain soi-disant « vaccin » même si si des « vaccins » antérieurs avaient fonctionné, ils n’auraient pas besoin de plus de « vaccins ». Avouez-le, tout cet événement a été le moyen de voler les élections de 2020 via une fraude électorale massive « par correspondance » et le truquage international des votes par ordinateur. Pas de COVID signifie, pas d’urgence nationale, et donc pas de vote par correspondance.

Pour ceux qui sont trop stupides pour savoir que je vous dis la vérité ici, avez-vous même compris que lorsque « vous ne possédez rien », ILS VOUS POSSÉDERONT ?

C’EST STUPIDE!

EXEMPLE #3 – À l’approche des élections de mi-mandat de 2022, les mêmes personnes qui refusent de voir la fraude de 2020 ou de faire quoi que ce soit à ce sujet, pensent qu’elles vont gagner en novembre, dans une élection qui sera sans aucun doute plus pourrie de fraude que le dernier. Les preuves des élections volées de 2020 sont accablantes et les seules personnes qui ne peuvent pas les voir sont celles qui refusent de les voir. En conséquence, rien n’a été fait à ce sujet et cela signifie que les élections de 2022 seront également endémiques de fraude. Le DNC a perfectionné l’art de la fraude électorale de masse, et les républicains ont perfectionné l’art d’en parler, sans jamais rien faire à ce sujet.

C’EST STUPIDE!

Dans une colonne précédente, j’ai expliqué comment chaque Américain vivant a vécu sous un régime constant de mensonges de la part de son gouvernement, toute sa vie. Je l’ai appelé Mort par mille mensonges . Parce que les Américains modernes ont été élevés et vivent toujours sous un flot constant de mensonges toute leur vie, la grande majorité trouve qu’il est beaucoup plus facile d’acheter des mensonges que de trouver la vérité, en particulier dans une « culture d’annulation » où la vérité n’est pas autorisée à voir le lumière du jour.

Le fait est qu’une grande majorité d’Américains n’ont même jamais lu les Chartes de la liberté. En fait, la plupart ne savent même pas ce que sont les Chartes de la liberté . La plupart de ceux qui ont lu ces documents ne peuvent même pas interpréter correctement les mots qui apparaissent dans nos chartes de la liberté. S’ils le pouvaient, ils sauraient qu’il ne faut pas tomber dans le piège de l’ escroquerie de la Convention des États qui a emporté d’énormes sommes d’argent pour conduire les gens à une autre forme de suicide national.

Mais les deux mensonges les plus dangereux aujourd’hui sont le canular du changement climatique et l’arnaque au COVID19. Le canular du changement climatique est conçu pour amener des citoyens involontaires à tuer des innocents pour sauver la Terre mère. Et l’escroquerie COVID19 est conçue pour obtenir un contrôle total sur les populations grâce à une campagne de peur constante, obligeant l’idiot moyen à s’entendre, jusqu’à sa mort.

Les deux ont été utilisés pour voler des élections et ils seront utilisés pour voler des élections encore et encore. 2022 ne sera pas différent à l’heure actuelle. Mais franchement, notre électorat est tellement stupide et désengagé à ce stade que la tricherie ne sera peut-être même plus nécessaire à l’avenir.

Fox News rapporte WASHINGTON, DC – Des étudiants de l’université de Georgetown ont déclaré à Fox News que COVID-19 et le changement climatique étaient leurs principales priorités à l’approche des élections de mi-mandat. ( ICI ) Les deux mensonges les plus dangereux sur terre aujourd’hui sont les principaux points d’attention des élections à venir pour les électeurs endoctrinés par les collèges. Imagine ça!

Ces deux mensonges flagrants motivent maintenant plus d’électeurs américains que ne le font la liberté et la liberté. C’EST STUPIDE!

C’est le retour sur votre investissement dans l’enseignement supérieur pour vos enfants et petits-enfants. Vous envoyez des enfants intelligents à l’université pour des frais de scolarité insensés, et ils vous renverront certaines des personnes les plus stupides que vous ayez jamais rencontrées dans votre vie. Non seulement cela, mais ils enseignent également aux jeunes que VOUS avez tué la terre mère et que VOUS êtes la raison pour laquelle ils doivent tuer des gens « pour sauver la planète! »

Ces jeunes générations sont assez stupides pour ne pas se rendre compte que ce sont elles qu’il faut tuer pour sauver la planète. Nous, les vieux, serons bientôt partis, de causes naturelles. Ce n’est pas nous-mêmes que nous essayons de sauver en parlant comme si j’étais ici, c’est VOUS idiot ! … le soi-disant avenir de notre autrefois grande nation !

Bien sûr, je sais que beaucoup d’entre vous trouveront cette pièce « offensante ». Vous trouvez chaque vérité offensante aujourd’hui. Mais je ne peux plus me permettre de me soucier de qui est offensé par la vérité, et vous non plus !

DERNIER EXEMPLE DE STUPIDITÉ TOTALE : En ce moment, les marxistes de WOKE au gouvernement promettent une fois de plus de « pardonner toutes les dettes étudiantes » à hauteur d’environ 1 600 milliards de dollars. Vous les gens stupides devez savoir, il n’y a rien de tel que le pardon de ces dettes. Au lieu de cela, il s’agirait d’un transfert de ces titres de créance, de ceux qui ont emprunté l’argent et qui en auraient bénéficié — à ceux qui n’ont pas emprunté ou n’en ont pas bénéficié, les contribuables !

Au cas où personne ne vous l’aurait dit dans votre salle de conférence à haute voix, les démocrates ont déjà poussé les contribuables américains à plus de 30 billions de dettes publiques, avant de transférer vos 1,6 billion de prêts étudiants à ces mêmes contribuables. Maintenant, encore une fois, ce n’est pas nous-mêmes que nous essayons de sauver en partageant ces bribes de faits avec vous, les gens de mon âge se dirigent vers la retraite, et VOUS êtes maintenant les futurs contribuables. La facture VOUS appartient maintenant!

Comme Thomas Jefferson l’a dit si sagement il y a longtemps : « Si une nation s’attend à être ignorante et libre, dans un état de civilisation, elle s’attend à ce qui n’a jamais été et ne sera jamais.

Si vous voulez vraiment savoir comment se termine votre précieux socialisme, demandez aux millions qui inondent actuellement illégalement notre frontière sud d’y échapper… génie !

Règle incontournable n°1 pour les idiots – Rien sur terre n’est gratuit, rien !

Règle #2 – Au final, les trucs GRATUITS vous coûteront tout !

Pour être clair, toute nation trop stupide pour être LIBRE ne le sera pas !

© 2022 Lex Greene – Tous droits réservés