Castaneda :

« Qu’ont-ils découverts, don Juan ? – Ils ont découverts que nous ne sommes pas seuls, me dit-il aussi clairement qu’il le put. Venu des profondeurs du cosmos, un prédateur est là, qui toute notre vie nous maintient sous son emprise. Les êtres humains sont prisonniers et ce prédateur est notre seigneur et maître. Il a su nous rendre faibles et dociles. Il étouffe toute velléité de protestation ou d’indépendance et nous empêche d’agir librement…Ils nous tiennent sous leur emprise parce que nous sommes leur source de subsistance. Ils ont besoin de nous pour se nourrir, et c’est pour cela qu’ils nous pressurent implacablement. Exactement comme nous qui élevons des poulets pour les manger, ils nous élèvent dans des poulaillers humains pour ne jamais manquer de nourriture (Castaneda, le voyage définitif, p. 265) ».

Benjamin Fulford :

« Tandis que la Deutsche Bank a été perquisitionnée par la police allemande.

Cela a coupé la possibilité pour la Mafia Khazare de blanchir de la drôle de monnaie fiat dans l’économie réelle via les marchés boursiers et obligataires, selon les sources du MI6.

C’est pourquoi les cours des actions d’Apple, des sociétés Alphabet (Google), Microsoft, Tesla et Amazon ont respectivement chuté de 11, 22, 16, 29 et 30 % par rapport à leurs sommets.

Si la Mafia Khazare perd la capacité de créer de l’argent à partir de rien, afin de financer son plan d’asservissement de l’humanité, alors la partie est vraiment terminée pour eux.

Sans argent, ils ne peuvent pas payer leurs sbires, leurs « célébrités » et leurs acteurs qui se font passer pour des politiciens.

Cependant, nous ne devons pas nous reposer sur nos lauriers et nous devons nous rappeler exactement ce pour quoi nous nous battons.

Ces gens ont déclaré à plusieurs reprises que leur objectif est de tuer la plupart des humains et de domestiquer le reste.

Pour avoir une idée de ce qui se passe, comparez le dinosaure T-Rex à son descendant, un poulet domestiqué.

Le puissant prédateur alpha est maintenant un minuscule animal en cage vivant une fraction de sa durée de vie naturelle dans des conditions horribles.

S’ils font la même chose aux humains – comme ils le prévoient – alors les enfants mâles seront torturés à mort vers l’âge de six mois pour récolter l’adrénochrome avant d’être transformés en « nuggets ».

Les femmes seront gardées comme esclaves sexuelles jusqu’à l’âge de 25 ans environ, où elles seront transformées en saucisses.

De plus, aussi dérangeant que cela puisse être, les lecteurs doivent comprendre exactement comment l’adrénochrome est récolté.

Cela a été prouvé dans des vidéos où l’on voit Hillary Clinton torturer deux jeunes filles sans relâche, leur arracher le visage et enfin, alors qu’elles sont encore vivantes, leur enfoncer des pinces dans le nez pour en extraire la glande pinéale.

Clinton a été filmé en train de manger une glande pinéale prélevée de cette manière.

Neuf des 12 policiers de New York qui ont vu cette vidéo se sont suicidés.

Les 3 autres se cachent, mais de nombreuses copies de cette vidéo ont été diffusées.

Vous pouvez voir ici une version aseptisée mais toujours imagée et dérangeante.

Suite ici :

https://changera3.blogspot.com/2022/05/fulford-la-mafia-khazare-perd-ses.html

Un lecteur résume :

Macron incarne typiquement « l’euro-vichysme » français : l’alliance de la social-démocratie européiste d’affaires (Pierre Laval Macron), de la droite ralliée à la république laïque (Pétain), et des bandes de nazis pan-européens (Division Charlemagne, à l’exemple des SS ukrainiens ou scandinaves). Avec en interne, une fascisation de la société, une germanophilie indécente, le régionalisme dans sa tendance antinationale, la police collabo (préfet Lallemand), la presse vautrée (radio Paris, etc.), les briseurs de grève (Milice), etc. C’est tout le vieux parti « anglo-bourguignon » qui avait déjà brûlé Jeanne d’Arc, qui court au long de l’Histoire de France. Sacrifier la France pour leurs affaires, en se dissolvant au sein de l’Europe anglo-hollando-rhénane marchande. Après s’être débarrassée de De Gaulle (qu’elle avait appelé à contrecœur pour liquider l’Algérie et mater l’armée), la bourgeoisie française a repris sa marche en avant avec Giscard… Macron incarne parfaitement cela.

– Sondage ce matin : 72% des Français craignent l’extension de la guerre à la France !

– 72% qui ont tout compris : Macron veut la guerre ! Les militaires de plateaux télé veulent la guerre ! L’OTAN et l’UE veulent la guerre !

➡️ Notre devoir : résister pour la Paix ! — Florian Philippot (@f_philippot) May 5, 2022

https://changera3.blogspot.com/2022/04/un-monde-controle-par-les-reptiliens.html

https://www.quebecscience.qc.ca/pose-ta-colle/est-ce-que-les-poules-descendent-vraiment-des-dinosaures/#:~:text=Les%20pal%C3%A9ontologues%20r%C3%A9pondraient%20que%20non,Tyrannosaurus%20rex%20dans%20les%20veines.