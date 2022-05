Sources :

Dans le même ordre d’idées, comme je l’ai toujours dit ces dernières années, les bénéfices des exportations « énergétiques » dans le budget russe ne sont plus ce qu’ils étaient il y a 20 ans. Leur part est considérablement réduite. De même, tous les arrêts des importations d’énergie de la Russie par l’UE ne sont que des inconvénients pour la Russie, pour l’UE, c’est la mort. C’est si simple à comprendre, mais…

Mercredi, la Commission européenne a officiellement proposé une interdiction totale des importations de brut et de produits pétroliers russes d’ici à la fin de l’année, ce qui a fait grimper les prix du pétrole de plus de 4% dans les premiers échanges. Dans le cadre du sixième train de sanctions contre la Russie à la suite de son invasion de l’Ukraine, la Commission européenne propose désormais une interdiction totale des importations de pétrole russe, par quelque moyen que ce soit. Cette mesure devrait entrer en vigueur d’ici à la fin de 2022, afin de donner aux États membres de l’UE le temps de réduire progressivement leurs achats, a déclaré Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, au Parlement européen mercredi.

« Soyons clairs : ce ne sera pas facile. Certains États membres sont fortement dépendants du pétrole russe. Mais nous devons simplement y travailler. Nous proposons maintenant une interdiction du pétrole russe. Il s’agira d’une interdiction complète d’importation de tout le pétrole russe, par voie maritime ou par oléoduc, brut ou raffiné », a déclaré M. von der Leyen.

Le diesel a immédiatement grimpé en flèche et, fait remarquable, très visible car c’est déjà le cas, les États-Unis poursuivent et même augmentent leurs importations en provenance de Russie, tandis que l’UE sera maintenue au bord de la famine, au sens figuré comme au sens propre. À l’exception de la Hongrie, bien sûr, qui deviendra un pays très très riche, pour mon plus grand plaisir, car j’adorerais visiter la belle ville de Budapest et goûter à l’incroyable cuisine hongroise.

Notre ami Maurizio Blondet confirme l’entente de Davos et l’ONU (nécrosée depuis longtemps) pour imposer le Reset partout – et leur affreuse transition digitale. Jeu de la mort et du khazar. On n’a jamais connu une telle menace dans l’Histoire. Fin du pétrole pour l’Europe sur ordre ; Pfizer-Bourla impose sa loi partout. Vaccins en septembre (Delfraissy). L’ilote préfère roupiller. La masse euphorique obtempère. Pour échapper aux mondialistes il faudrait une petite île tropicale avec une armée privée sans mutins. Autant dire que nous crèverons tous, d’ici dix ou cinquante ans. Chiffre drôle du jour : 1% ne regardent pas la télé. Quand je vous parlais des 600 000 (666000 nombre de la bébête immonde) résistants, je n’étais pas au-dessous des données.

Orwell encore et 1984 (pour ceux qui n’auraient pas encore compris cet auteur) : « D’innombrables mots comme : honneur, justice, moralité, internationalisme, démocratie, science, religion, avaient simplement cessé d’exister. Quelques mots-couvertures les englobaient et, en les englobant, les supprimaient. Ainsi tous les mots groupés autour des concepts de liberté et d’égalité étaient contenus dans le seul mot pensée-crime…Une plus grande précision était dangereuse. Ce qu’on demandait aux membres du Parti, c’était une vue analogue à celle des anciens Hébreux qui savaient – et ne savaient pas grand-chose d’autre – que toutes les nations autres que la leur adoraient de « faux dieux ». Ils n’avaient pas besoin de savoir que ces dieux s’appelaient Baal, Osiris, Moloch, Ashtaroh et ainsi de suite… Moins ils les connaissaient, mieux cela valait pour leur orthodoxie. Ils connaissaient Jéhovah et les commandements de Jéhovah. »

Vu les effets secondaires et les #pfizerdocuments il est évident que ça finira très mal pour tous ceux qui ont imposé le Pass sanitaire puis le Pass vaccinal !

Et ce ne sera que justice ! — Florian Philippot (@f_philippot) May 5, 2022