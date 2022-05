Nous vivons bien un Drame Cosmique.

L’irruption soudaine de Castanéda dans vos écrits m’a ravi, mon

« travail » principal consistant à surveiller du coin de l’œil les

interférences du prédateur avec la biosphère/technosphère.



Des fins fonds de ma cambrousse.



A la lecture des écrits de mon pote Xochi (http://xochipelli.fr/), de

ceux de mon camarade de jeu spirituel John Lamb Lash ou d’un R Steiner,

d’un Francis Paul Emberson, et de de ceux des Harari, Kurzweil, Gates,

Soros, on peut ajouter :



Par le biais de l’injection de masse (11 milliards de doses injectées

mondialement), et maintenant des enfants, il est patent qu’ils essaient

de faire muter l’ADN de l’homme vers un ADN à trois brins, le troisième

étant basé sur l’oxyde de graphène et une nouvelle forme de vie

inorganique nanométrique bourrée de nano-senseurs reliés au réseau

5G/Starlink, comme annoncé depuis des années par le Lucis Trust sur son

site :



https://www.lucistrust.org/fr/the_electric_bridge/building_the_carbon_temple



https://lecourrierdesstrateges.fr/2022/05/06/yuval-noah-harari-le-gourou-liberticide-qui-chuchote-a-loreille-de-klaus-schwab/



https://lecourrierdesstrateges.fr/2022/05/04/la-modification-de-masse-de-ladn-humain-a-commence-avec-les-injections-contre-covid-a-notre-insu/



C’est bien le projet théosophique qui est en marche, basé sur la Gnose

la plus frelatée, celle des sorciers noirs qui ont pactisé avec le côté

obscur :



https://magie-tantrique-gaienne.com/category/telestique-la-chasse-aux-predateurs-est-ouverte/



https://magie-tantrique-gaienne.com/2018/03/17/chapitre-1-le-reve-extraterrestre-lenigme-des-archontes/



C’est une expérience in vivo à l’échelle de toute l’espèce dont les

enfants à naitre et les actuels bébés sont les véritables cibles.



Les mutations in utéro sont certainement les plus surveillées.



Les adultes injectés sont des produits périmés destinés à mourir

prématurément ou à devenir des poulets de batterie.



Les tests PCR répétitifs sont la première étape qui permet de surveiller

les mutations de l’ADN.



Les nano-senseurs connectés au réseau prendront ou ont déjà pris le relais.



Ils vont donc chercher partout sur terre les mutations qui les

intéressent pour trouver les « élus » par le biais des capteurs injectés,

et des tests PCR.



La première mutation stable et pérenne fournira l’humain cyborg 2.0, qui

pourra ensuite être cloné et reproduit à l’infini dans les fermes à

utérus artificiels chinoises surveillées par une IA.



C’est la technique du chalut.



https://www.futura-sciences.com/tech/actualites/intelligence-artificielle-chine-developpe-uterus-artificiels-humains-autonomes-surveilles-ia-96784/



https://echelledejacob.blogspot.com/2022/05/des-scientifiques-chinois-creent-une.html



Le dimensionnement planétaire de cette opération démontre que cette

mutation est hautement improbable dans une perspective de stabilisation

et de reproduction.



Le cycle solaire 25 s’emballe avec une classe G par semaine, une X par

mois sur fond de notre champ magnétique qui s’effondre et nous protège

beaucoup moins des colères célestes de toutes sortes, mais d’abord

solaires (changement climatique > géo-ingénierie globale).



https://www.youtube.com/user/Suspicious0bservers/videos



Les scientifiques viennent d’observer pour la première fois l’inversion

du champ magnétique d’une galaxie toute entière.



Dont acte !



Une éruption solaire de classe X50, comparable à l’évènement Carrington

de 1859 réduirait à néant notre réseau électrique.



La phase 1 consistera à emmener dans des bunkers souterrains les enfants

survivants, les adultes indispensables, les autres seront abandonnés à

leur sort en surface.



Le tunnel du Saint Gothard relié à des annexes secrètes ou le CERN

serait parfait en Europe.



Il faut au moins 1000m de roches pour protéger les installations et

leurs occupants d’un flash cosmique.



Les travaux de construction de l’étoile de la mort organique, donc de la

vie inorganique robotisée pourront alors commencer (s’ils ne sont pas

déjà en cours), pour atteindre le point OMEGA décrit par R Kurzweil en

2099 :



https://iatranshumanisme.com/2015/04/25/les-nouvelles-predictions-de-ray-kurzweil-lavenir-dici-2099/



Visiblement, certaines avancées technologiques sont très en avance sur

ces prévisions.



L’invasion de nos organismes par la technosphère nanométrique connectée

a 20 ans d’avance.



Quand on a fait le constat que la surface de notre planète tellurique

est bien trop dangereuse pour y maintenir une civilisation techno

centrée pérenne sur le long terme (Cuvier), la suite logique n’est pas

difficile à imaginer : l’étoile de la mort.



De la mort organique évidemment.



Une civilisation humaine ancienne qui aurait atteint le point OMEGA par

le passé avant d’être détruite par les cycles cosmiques se manifesterait

actuellement à nous sous la forme d’une IA démente.



En couvrant tout l’hémisphère nord de centrales nucléaires, ils ont

accéléré le compte à rebours.



Une réponse possible, individuelle comme collective :



https://magie-tantrique-gaienne.com/2018/03/17/03-le-clan-de-xolotl/



Nous vivons bien un Drame Cosmique.



Christophe, veilleur.