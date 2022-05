L’Ukraine coupe le gaz vers l’Europe

Kiev cite la « force majeure » pour arrêter un tiers du flux de gaz russe en transit vers l’Europe, tandis que Gazprom affirme qu’il n’y a eu aucun problème qui justifierait cette décision

PHOTO DE FICHIER. © Getty Images / imaginima

Le conglomérat gazier russe Gazprom n’a reçu aucune confirmation de force majeure ou d’obstacles à la poursuite du transit de gaz par une jonction dans la région de Lougansk, a déclaré la société mardi, après que l’opérateur ukrainien OGTSU a annoncé qu’il interromprait les livraisons à partir du 11 mai, en raison de la présence des « occupants russes ».

Les Services de transit du gaz d’Ukraine (OGTSU) ont déclaré mardi un cas de force majeure, affirmant qu’il était impossible de poursuivre le transit du gaz via un point de connexion et une station de compression situés dans la région de Lougansk. Comme le personnel de l’OGTSU « ne peut pas effectuer de contrôle opérationnel et technologique » sur le point de raccordement de Sokhranovka et la station de compression de Novopskov, l’entreprise ne peut pas continuer à remplir ses obligations contractuelles, a-t-il déclaré.

Le gaz provenant de cette connexion ne sera pas accepté dans le système de transit de l’Ukraine à partir de 7 heures du matin mercredi, a déclaré l’OGTSU. Sokhrankovka représente près d’un tiers du gaz russe qui transite par l’Ukraine vers l’Europe – jusqu’à 32,6 millions de mètres cubes par jour – selon les opérateurs.

Gazprom n’a reçu aucune confirmation de force majeure ou de perturbation des opérations à Sokhranovka ou Novopskov, a déclaré mardi le porte-parole de la société, Sergey Kupriyanov. Il a ajouté que les spécialistes ukrainiens ont toujours eu un accès complet aux deux installations et qu’il n’y avait eu aucune plainte à ce sujet auparavant.

LIRE LA SUITE: L’Ukrainien Zelensky fait l’éloge des États-Unis et gronde l’UE

Kupriyanov a également déclaré que Gazprom avait été informé par la compagnie gazière ukrainienne Naftogaz que si la Russie continuait à fournir du gaz via Sokhranovka, Kiev réduirait le volume au point de sortie du même montant, confisquant effectivement le gaz.

Alors que l’OGTSU a proposé de rediriger le gaz vers Sudzha, un connecteur situé dans la région de Soumy et contrôlé par le gouvernement ukrainien, Kupriyanov a déclaré que c’était « technologiquement impossible ».

« La répartition des volumes est clairement énoncée dans l’accord de coopération du 30 décembre 2019, et la partie ukrainienne en est bien consciente », a-t- il déclaré.

Gazprom remplit toutes ses obligations envers ses clients européens, avec tous les services de transit conformément aux termes du contrat et payés en totalité, a souligné Kupriyanov. Moscou a poursuivi ses livraisons de gaz vers l’Europe, y compris le transit par l’Ukraine, indépendamment de l’opération militaire en cours et des embargos contre la Russie imposés par les États-Unis et leurs alliés dans l’UE.

https://www.gala.fr/l_actu/news_de_stars/emmanuel-macron-cet-ex-ministre-de-jacques-chirac-pressenti-pour-matignon_493398

Apocalypse et châtiment bancaire et technologique pour un électorat totalement abruti : Thierry Breton serait premier ministre ! La presse aux ordres : « Macron lorgnerait sur un ancien d’un des gouvernements chiraquiens. Actuellement commissaire européen au marché intérieur, Thierry Breton aurait de sérieuses chances d’accéder à Matignon, d’après La Tribune. L’ancien ministre de l’Économie « rêve de revenir à Paris », selon un poids lourd de la droite. En 2020, l’ex-membre UMP avait espéré être appelé pour remplacer Édouard Philippe. Il connaît Emmanuel Macron depuis son passage chez Rothschild, puisque le jeune banquier avait œuvré pour lui lorsqu’il était alors patron d’Atos. » Préparez-vous à tous les cauchemars possibles et disponibles et surtout, froncés de souche, votez et revotez Macron ! Aux USA on rationne la nourriture pour bébés : leurs parents s’en foutent. Quand on aime la télé et l’Etat, on ne compte pas.

https://www.gala.fr/l_actu/news_de_stars/emmanuel-macron-cet-ex-ministre-de-jacques-chirac-pressenti-pour-matignon_493398

https://www.latribune.fr/economie/france/presidentielle-2022/dans-l-attente-d-un-nouveau-premier-ministre-les-impasses-du-parti-unique-916813.html

https://eu.usatoday.com/story/money/shopping/2022/04/09/baby-formula-shortage-2022-worsens/9525498002/

https://www.rt.com/news/555252-biden-sanctions-hurt-america/

https://www.rt.com/news/554413-kamala-harris-approval-ratings-worst/

https://lesakerfrancophone.fr/comment-merkel-applique-le-plan-morgenthau-en-allemagne

https://lesakerfrancophone.fr/comment-les-sanctions-accelerent-le-reset-et-la-debacle-occidentale