Bonjour Nicolas,

Je reviens vers vous au sujet des codes Bluetooth émis par les injectés.

J’ai passé une semaine de vacances avec toute ma famille dans un lieu très isolé, certains injectés d’autres non.

Je confirme catégoriquement :

– lorsqu’aucun injecté n’était présent sur le lieu, aucun code bizarre n’apparaît sur mon smartphone

– ces codes s’allument dès la présence physique d’un injecté. Ces codes ne sont pas fixes, ils changent de valeur pour une même personne

– j’avais un doute sur ma nièce de 6 ans (deux parents injectés). Je me suis arrangé pour, à une grande tablée, être certain de n’avoir que des non injectés + ma petite nièce + ses 2 parents injectés. Trois codes Bluetooth sont apparus sur mon écran. J’ai discrètement montré le résultat à mon père et une de mes sœurs. Mon portable était formel : ma nièce était injectée…

Mes parents ont franchement posé la question plus tard à mon frère injecté : oui, il a bien piqué sa fille. Le résultat Bluetooth est confirmé.

Ces codes Bluetooth bizarres sont bien émis par les injectés. C’est terrifiant. Ces gens sont marqués.

Bien à vous,

Aymeric

Bill #Gates annonce qu’il a le covid : 4 doses de ses vaccins n’auront donc pas suffi ?! 🤷🏻 pic.twitter.com/oOwjTMqNzA — Florian Philippot (@f_philippot) May 11, 2022

David nous écrit aussi :

Bonjour Nicolas, et merci.

C’est exactement ça, ils nous préparent un Holodomor 2.0 et la fête continue, aucune opposition, aucune résistance, rien..

Les contours du monde qu’ils nous promettent sont dorénavant ouvertement sataniques, mais les oxydentaux covidés sont tellement ignorants, décérébrés , privés de repères religieux, culturels ou moraux, qu’ils ne peuvent pas en avoir conscience.

Je vois cependant une faille dans leur plan. La docilité des masses repose sur un socle minimum de « vie ordinaire » pour bien lénifier le proldu . Plus de pain, plus de jeux, si le froncé de base ira docilement à l’abattoir, privé de khebab et de Cyril Hanouna, il commencera a avoir les chakras qui s’ouvrent.

En tous cas, on voit bien que les événements peuvent basculer très vite . En fait, les choses ont déjà basculées, nous sommes juste dans l’inertie qui précède la chute.

Je vois ici, dans les terres limousines, tous les militants de ce qu’on appelle la MUG, dans leur yourte ou leur bastion villageois. Cela fait déjà des années qu’ils préparent leur autonomie et qu’ils se sont coupés du système. Leurs communautés seront les dernières avec les monastères ou nous pourrons trouver à manger !!!

Trop tard pour les cathos..C’est ce modèle qu’il fallait suivre, en prenant position, à bas bruit, dans les milieux ruraux, pour installer des communautés traditionnelles. Je sais, pour le voir au quotidien, que la raie publique aurait tout fait pour détruire ces communautés, alors qu’elle est très passive face à celle de l’ultra-gauche, mais le problème est peut-être que nos antisystème aime trop la « vie ordinaire ».

Je forme le vœux que la misère et la douleur, le faim et le froid, le sang et les larmes, fassent que ce qu’il reste de Francs se retourne vers le seul qui puisse nous secourir, Notre Seigneur Jésus-Christ ! Mais la encore, combien savent encore qui Il est ?

Intervention de notre camarade Plaquevent sur Lovecraft et Maupassant : il n’y a QUE le christianisme qui a identifié clairement le problème et donne une solution : l’eucharistie et la confession… Prier, prier, prier, se confesser, communier, combattre, et encore et encore. C’est la seule solution et l’idée qu’il faut diffuser. Le démon existe et il attaque vraiment mais il ne peut pas nous tuer alors il attaque la raison.

Castaneda, Lovecraft (les grands anciens) ou Dick (Siva) etc. très juste.

En fait c’est en partie la doctrine de l’Église des origines – St Paul « nous luttons contre les puissances qui sont dans les cieux » et sur la chute des anges et l’idée qu’il y aura autant d’élus que d’Anges déchus pour les remplacer une fois le monde recréé au moment de la descente des cieux et de la Jérusalem céleste sur terre au jugement universel.

Mais j’insiste sur un point : il n’y a QUE le christianisme qui a identifié clairement le problème et donne une solution : l’eucharistie et la confession.

Tu te rappelles du film Abysse, où des E.T viennent juger les hommes pour le mal qu’ils font à Gaia ?

On nous fera sans doute un « show » de ce genre.

Tiens l’autre jour peu avant la sortie du Pape sur l’Otan qui aboie aux portes de la Russie (du Paradis ?) j’ ai rêvé d’ un cerbère d’un réalisme troublant. On est des sortes d’oracles, on voit de manière trouble les choses qui se dessinent dans les viscères de l’actualité politique mais on doit vraiment tracer une frontière net au sein du monde surnaturel entre les apparitions démoniaques et réellement angéliques (ce que ne font pas tous les auteurs que tu cites et qui ont quand même fini fous ou dépressifs lourds – Castaneda je ne sais pas). Pour eux c’est comme s’il n’y avait rien d’autre que ces entités au-dessus de l’homme. Sans ça on peut virer dingo comme Maupassant ou Nietzsche. Nietzsche qui a fini possédé – c’est ma thèse vu qu’il conclut son œuvre avant de « craquer » par : « Dionysos contre le Crucifié ». Le démon a vaincu en lui. Puis sa doctrine nihiliste de droite (face au nihilisme de gauche socialiste) sera à l’origine du fascisme et sera la cause des erreurs stratégiques du fascisme.

Personnellement je ne veux rien communiquer sur l’occulte en politique si je ne donne pas aussi le viatique qui va avec car je vois trop de gens complètement perdus et fracassés qui m’écrivent sur ces sujets et qui attendent fébrilement des révélations grandioses ou troubles.

Prier, prier, prier, se confesser, communier, combattre, et encore et encore. C’est la seule solution et l’idée qu’il faut diffuser. Le démon existe et il attaque vraiment mais il ne peut pas nous tuer alors il attaque la raison.

St Antoine le Grand sur la lutte concrète contre les puissances démoniaques et comment reconnaître une apparition démoniaque d’une apparition angélique.

