Extraits du dictionnaire Gaffiot (latin) :

signum,⁶ ī, n., { 1 marque, signe, empreinte

: id signum Amphitruoni non erit Pl.

Amph. 145, Amphitryon n’aura pas ce signe

distinctif ; pecori signum imprimere Virg. G. 1,

263, marquer un troupeau ; signa et notæ Cic.

Læl. 62, signes et marques distinctives ; signa

rerum commutare Cic. Fin. 5, 74, démarquer

des objets || signa timoris mittere Cæs. C. 1, 71,

3, donner des signes de frayeur { 2 signal : signum

tuba dare Cæs. G. 2, 20,

mot d’ordre :

Suet. Cal. 56 ; Claud. 42 ; Nero 9 ; signo Felicitatis

dato B. Afr. 83, ayant donné comme mot

d’ordre Felicitas ; signum petere Sen. Const. 18,

3, demander le mot d’ordre

http://gerardgreco.free.fr/IMG/pdf/Gaffiot_2016_-_komarov.pdf

https://www.fourmilab.ch/etexts/www/Vulgate/Matthew.html

Evangile orthodoxe du jour :

43 Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole.

44 Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu’il n’y a pas de vérité en lui. Lorsqu’il profère le mensonge, il parle de son propre fonds; car il est menteur et le père du mensonge.

45 Et moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas.

46 Qui de vous me convaincra de péché? Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas?

47 Celui qui est de Dieu, écoute les paroles de Dieu; vous n’écoutez pas, parce que vous n’êtes pas de Dieu.

48 Les Juifs lui répondirent: N’avons-nous pas raison de dire que tu es un Samaritain, et que tu as un démon?

49 Jésus répliqua: Je n’ai point de démon; mais j’honore mon Père, et vous m’outragez.

50 Je ne cherche point ma gloire; il en est un qui la cherche et qui juge.

51 En vérité, en vérité, je vous le dis, si quelqu’un garde ma parole, il ne verra jamais la mort.