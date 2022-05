Les images de Davos montrent une élite complètement coupée du monde instaurant un agenda 2030 impossible à tenir. Le WEF a perdu 1/3 de ses participants : Un seul ministre chinois présent : le M. Climat du gouvernement 😂

POUR L’OCCIDENT MIEUX VAUT ACCEPTER D’AVOIR PERDU QUE DE SUBIR UNE DÉROUTE. LE MATCH DES VIEUX OLIGARQUES OCCIDENTAUX À DAVOS.

Je n’aurais jamais pensé que je vivrais assez longtemps pour voir le jour où les « Trop vieux pour gouverner le monde, mais trop jeune pour mourir » se réuniraient à Davos et se disputeraient sur ce qu’il faut faire vis a vis de la Russie.

En l’espace de vingt-quatre heures, deux des hommes les plus influents de la planète se sont prononcés sur la ligne de conduite que la Foule de Davos devrait adopter en Ukraine.

Les premiers coups ont été portés par M. Realpolitik , Henry Kissinger, dont la plupart des gens ont été surpris de trouver qu’il était encore en vie. Kissinger, fidèle à son habitude, a dit à tout le monde qu’il était temps d’entamer bientôt des négociations pour un règlement avec la Russie.

« Les négociations sur la paix doivent commencer dans les deux prochains mois environ, [avant que le conflit] ne crée des bouleversements et des tensions qui ne seront pas facilement surmontés », a déclaré le diplomate vétéran de 98 ans à propos de la crise. Le résultat déterminera le reste des relations de l’Europe avec la Russie et l’Ukraine, a-t-il déclaré. « Idéalement, la ligne de démarcation devrait revenir au statu quo ante », a-t- il déclaré. « Je crois que poursuivre la guerre au-delà de ce point la transformerait non pas en une guerre pour la liberté de l’Ukraine, qui a été entreprise avec une grande cohésion par l’OTAN, mais en une guerre contre la Russie elle-même », a-t- il ajouté.

Kissinger parle simplement de bon sens, sachant très bien que la situation en Ukraine devient très proche d’être militairement irrécupérable pour l’Ukraine. Vous savez que les choses vont mal lorsque la presse britannique le reconnaît maintenant , même si le Telegraph a été invité à modifier le titre original (suivez le lien ci-dessus) :

Même les journalistes occidentaux sur place admettent la vérité…

Le front du Donbass s’effondre dans la foulée de la reddition, désolée « évacuation », de l’usine sidérurgique d’Azovstal des hauts commandants du régime d’Azov.

Les Ukrainiens ne manquent pas seulement de munitions, les hommes manquent de moral. Lorsque vous brisez la volonté d’une armée, peu importe ce que vous essayez d’importer comme force dans le conflit, cela ne changera pas le résultat. Si les informations sont vraies, l’Ukraine ne recevra qu’environ 15 % des 40 milliards de dollars approuvés par la junte Biden la semaine dernière.

Dans la foulée du pragmatisme de Kissinger est venu la caricature vertigineuse de George Soros des récits occidentaux sur les objectifs de la Russie et de la Chine .

Soros est resté complètement sur le scénario avec du bellicisme néolibéral/néoconservateur selon lequel l’Ukraine s’est mise en position de gagner cette guerre et qu’ il est de notre devoir en tant que défenseurs de sa « société ouverte » de les aider coûte que coûte.

Le type particulier de solipsisme et d’orgueil dont Soros fait preuve ne s’arrête pas aux frontières du pathologique, il les ignore, il est en plain dans le pathologique.

Dans sa vision du monde, les frontières doivent être éradiquées. Alors pourquoi ses marionnettes et acolytes sont-ils si obsédés par « l’intégrité territoriale de l’Ukraine » ?

Soros est un idéologue. Il a défini le monde en des termes incompatibles avec la nature humaine. Et il perd. C’est pourquoi il veut plus d’engagement pour tuer les méchants Russes qui refusent de manger des insectes, de se faire stériliser et d’être éradiqués de l’histoire, et qu’il a dépensé des milliards à faire ce qu’il fait en Ukraine au cours des huit dernières années.

Réfuter les mensonges de son discours ne vaut pas le temps perdu . Ce ne sont, en fin de compte, que des projections de Soros sur ce qu’il pense être les motivations et les objectifs de Poutine et de Xi avec leurs opérations actuelles – la guerre en Ukraine / les blocages en Chine.

Soros ressasse la victoire épique de l’Ukraine à Kiev pour brosser le tableau dont il a besoin pour faire valoir son point de vue, mais c’est quelque chose de dépassé depuis deux mois. La défense de Kiev n’a fait qu’enhardir la belligérance américaine et britannique, mais elle n’a contrecarré aucun des objectifs ultimes de Poutine. Cela n’a pas non plus ébranlé le sentiment populaire.

Cela nous a donné la situation que nous avons aujourd’hui et c’est une situation qu’il dénonce comme nécessitant un immense effort pour éviter d’aller complètement dans le sens de la Russie.

Ces projections alimentent des conclusions qui ne sont pas fondées sur la réalité mais sur des vœux pieux.

Soros, comme tous les investisseurs (et il a beaucoup investi dans le renversement de Poutine et de Xi) « parlera toujours de son livre » et le fera ressembler à une analyse pertinente et sobre.

Les décisions sur les combats en Ukraine ne sont pas prises d’un point de vue de stratégie militaire depuis plusieurs semaines. Si elles l’étaient, un cessez-le-feu aurait été demandé. Le gouvernement fantoche des États-Unis refuse d’accéder à la réalité parce que Soros lui-même refuse de s’y engager.

Mais, comme c’est lui qui écrit les chèques pour aider les démocrates à gagner les élections de mi-mandat en novembre, il obtient ce qu’il veut. Je sais que je suis réductionniste ici. Les forces agissant au sein de l’establishment politique et militaire américain sont bien plus profondes et plus diverses que la simple mégalomanie de Soros, mais Soros est en fait une bonne métaphore pour exprimer la situation.

Il y a eu un changement pas si subtil dans les nouvelles entourant les événements en Ukraine au cours des deux dernières semaines. Il est maintenant admis à contrecœur que la guerre d’usure menée par la Russie contre les forces armées ukrainiennes a été brutale, coûteuse et efficace.

On commence maintenant à voir de réels dividendes en termes de gains de territoire alors que le centre du front dans le Donbass s’effondre :

La seule raison pour laquelle les Russes n’ont pas pris plus de territoire est que des hommes courageux ont tenu bon alors que le président Zelenskyy partait en tournée pour vendre une guerre impossible à gagner à un public épuisé et désintéressé en Europe et aux États-Unis.

Maintenant que les positions de l’UAF se sont irrémédiablement dégradées, il ne reste plus qu’à battre en retraite ou à se rendre. Nous ne sommes plus qu’à quelques semaines de cela maintenant.

Et ces hommes courageux sont sur le point d’être réduits en pâte pour leur fidélité à une idée qui aurait dû mourir il y a des mois.

Lorsque vous décodez à la fois le pragmatisme de Kissinger et la quasi-hystérie de Soros, vous obtenez une conclusion : la Russie est en train de gagner la guerre terrestre dans l’est de l’Ukraine. Et en remportant ces batailles, ils détruisent la force de combat effective de l’UAF dans le processus.

L’Ukraine a toujours été le Rubicon pour beaucoup de gens. Tant de capitaux ont été versés là-dedans que tout le monde est engagé. Il représentait la ligne de démarcation entre le succès et l’échec de générations de préparatifs pour un nouvel ordre mondial global.

Henry Kissinger s’est tenu au centre de cela pendant des décennies. Il a préparé Klaus Schwab à faire du WEF ce qu’il est aujourd’hui, le premier trafiquant d’influence de sales escrocs et les promoteurs des pires idées avancées dans l’histoire de l’humanité.

George Soros est un nouveau riche, un collaborateur nazi et un vautour opportuniste avec des illusions d’adéquation. Il a joué au poker avec les plus grands joueurs du monde et a battu plusieurs fois des pays entiers. Son fils a son héritage maintenant, mais il va le perdre maintenant que son père est devenu fou.

Mais il n’a jamais battu un pays dont le peuple a tenu bon. Que vous aimiez ou non ce que fait la Russie en Ukraine, vu sans passion, ils tiennent bon. Que vous soyez d’accord pour dire que cette guerre était la bonne façon de faire cela n’a aucune importance.

Kissinger serait d’accord avec moi.

Ceux qui doutaient de la détermination ou de la profondeur de la préparation de la Russie dans tous les axes de guerre – militairement, économiquement, socialement, culturellement – sont sur le point de se retrouver face à une conclusion choquante, vous ne pouvez pas prendre le contrôle d’un peuple de haut en bas qui est uni à partir du sol.

Kissinger serait également d’accord avec cela. C’est pourquoi il a plaidé pour trouver des moyens d’empêcher la Russie d’abandonner son caractère européen et de ne pas embrasser son caractère asiatique. Maintenant que la guerre économique a échoué, la seule option raisonnable est d’accepter ce qui a été perdu avant que ce qui ressemble aujourd’hui à une impasse ne se transforme rapidement en déroute.

Soros est juste l’ intimidateur narcissique typique, prêt à vous dire pourquoi vous devez accepter son offre et le rendre puissant. Ce sera la dernière fois qu’il prononce un discours que tout le monde écoute et la dernière fois que quelqu’un se souciera de savoir qui gagnera le combat entre deux vieux impuissants lors d’un « chug and tug » mondialiste.

Tom Luongo 24 Mai

L’OTAN NE FAIT PLUS BLOC

L’OTAN ne semble pas aussi solide qu’elle aime se présenter, et le simple fait d’invoquer l’ article 5 ne signifie pas non plus que tout le monde va s’engager apparemment.



Actualités militaires ASB

Il existe un accord informel entre un certain nombre de pays de l’OTAN pour ne pas fournir d’armes à l’Ukraine – DPA

Selon la plus grande agence de presse allemande, les membres de l’Alliance craignent qu’en cas de confrontation ouverte avec Moscou au sujet de ces approvisionnements, l’OTAN refuse de soutenir pleinement ses partenaires.

« On craint, par exemple, que la Russie ne considère officiellement la fourniture de chars et d’avions de combat occidentaux comme une entrée en guerre, puis prenne des mesures de représailles militaires. Et par conséquent, des armes de ce type ne sont pas fournies à l’Ukraine », a déclaré un Rapports de la DPA.

C’est la raison pour laquelle la Pologne a refusé de fournir à l’Ukraine des chasseurs soviétiques MiG-29. »

