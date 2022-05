https://lesakerfrancophone.fr/maupassant-et-le-horla-avenement-des-predateurs-aux-temps-technologiques

La climatisation dans les écoles et autres bâtiments publics en Italie sera interdite à partir de mai à des températures inférieures à 25 degrés Celsius. Le Premier ministre Mario Draghi a ironiquement décrit la climatisation comme un exemple de ce que les Italiens pourraient avoir à sacrifier en échange de la paix en Ukraine. En effet, la température intérieure des bâtiments publics ne doit pas dépasser 19 degrés Celsius en hiver. La restriction sera en vigueur jusqu’au 31 mars, bien que l’on ne sache pas encore comment la consommation sera contrôlée. Les contrevenants s’exposent à des amendes de 500 à 3000 euros. La mesure ne s’applique pas aux hôpitaux, mais pourrait être étendue aux maisons privées à terme.

Le gouvernement espagnol a été contraint de geler les prix de l’électricité en raison du rythme de la détérioration financière. C’est nécessaire, car des milliers de personnes à travers le pays ont protesté contre les hausses de prix brutales. Plusieurs organisations espagnoles ont appelé à des manifestations à la mi-mars pour faire baisser les prix, protéger l’emploi et arrêter la détérioration des conditions de vie. Les organisateurs ont exigé que le gouvernement et l’Union européenne agissent pour freiner les hausses folles des prix et réformer le système de tarification de l’électricité afin que les ménages et les entreprises paient en fonction de leur consommation réelle.

La France limite sa consommation d’eau

Des restrictions ont été introduites dans 24 départements en raison d’une grave sécheresse, selon le gouvernement

Une plante sauvage sur un sol fissuré par la sécheresse dans le sud de la France. © AFP / Nicolas Tucat

Une grave sécheresse a incité 24 des 96 départements français à imposer des limites à l’utilisation de l’eau, a annoncé samedi le ministère de la Transition écologique.

Les restrictions vont de simples appels à économiser l’eau dans certaines zones à une réduction de plus de 50% des prélèvements agricoles et des interdictions de laver les voitures, d’arroser les jardins et de remplir les piscines dans d’autres, a indiqué le ministère au Figaro.

Les niveaux de précipitations sont bien inférieurs à la normale en France depuis septembre 2021, et le mois dernier, le déficit a atteint 25 %. La situation a été exacerbée par des températures anormalement chaudes en mai, qui est en passe de devenir la plus chaude jamais enregistrée.

L’ONU lance une alerte à la sécheresse

Dès la mi-avril, huit départements français ont été contraints d’imposer des restrictions sur l’utilisation de l’eau, contre seulement trois à la même période de 2021.

« Cette année, la sécheresse avait commencé tôt », a déclaré la nouvelle Première ministre française Elisabeth Borne plus tôt cette semaine. « Nous prenons des mesures pour gérer la ressource en eau et éviter que la situation ne soit ingérable cet été. »

Les autorités locales ont pour consigne « de préserver au maximum les ressources en eau « , a déclaré Borne, appelant également « tous les Français à réduire leur consommation d’eau ».

Le Premier ministre a également annoncé que 400 millions d’euros seraient alloués pour soutenir les agriculteurs, qui pourraient manquer d’aliments pour le bétail en raison de la sécheresse.