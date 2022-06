Dernières vacances avant la Fin au parador cynégétique de Cazorla. Sénèque à Lucilius : id agamus ut meliorem vitam sequamur quam vulgus non contrariam (ayons des façons d’être meilleures que celles de la foule, et non pas contraires). Le peuple nouveau en a fini avec la France : tout est vain tout est mort tout a été (Zarathoustra).

Cliquer pour accéder à zarathoustra.pdf

LETTRE V. De la philosophie d’ostentation et de la vraie philosophie. La crainte et l’espérance.



Opiniâtrement livré à l’étude et laissant tout le reste, tu ne travailles qu’à te rendre chaque jour meilleur; je t’en approuve et je m’en réjouis. Je ne t’exhorte pas à persévérer, je fais plus, je t’en prie.

Mais écoute un avis : n’imite point ces hommes moins curieux de faire des progrès que du bruit ; que rien dans ton extérieur ou ton genre de vie n’appelle sur toi les yeux. Étaler une mise repoussante, une chevelure en désordre, une barbe négligée, déclarer la guerre à l’argenterie, établir son lit sur la dure, courir enfin après un nom par les voies les moins naturelles, fuis tout cela. Ce titre de philosophe, si modestement qu’on le porte, est bien assez impopulaire ; que sera-ce si nos habitudes nous retranchent tout d’abord du reste des hommes? Je veux au dedans dissemblance complète : au dehors soyons comme tout le monde.[15] Point de toge brillante, ni sordide non plus.

Sans posséder d’argenterie où l’or massif serpente en ciselure, ne croyons pas que ce soit preuve de frugalité que de n’avoir ni or ni argent chez soi. Ayons des façons d’être meilleures que celles de la foule, mais non pas tout autres; sinon, nous allons faire fuir et nous aliéner ceux que nous prétendons réformer.[16] Nous serons cause en outre que nos parties ne voudront nous imiter en rien, de peur d’avoir à nous imiter en tout