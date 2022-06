LE DOUTE N'EST PLUS PERMIS :

IL EST DINGUE 🤪

Avant chaque élection,Macron baise le crâne chauve d'un ami en guise de talisman pour remporter la victoire électorale.

Eh bien cette fois-ci, la calvitie porte-chance a porté la poisse.https://t.co/7B9CFkfOWH — François Asselineau (@UPR_Asselineau) June 19, 2022

Les européens ne veulent ni du gaz ni de la liberté

La Russie était la chance du siècle pour l’Europe. Unité continentale et culturelle, autonomie énergétique, et fin de l’aliénation anglo-saxonne. Mais on préfère sombrer dans la misère en lui faisant la guerre. Certes tout cela sent la montée de la débilité mentale qui devient la chose du monde occidental la mieux partagée, comme dirait Descartes. Même Hollywood a filmé cette montée de l’idiocratie.

TS Eliot a évoqué les hommes creux ; plus modestement Gilles Lipovetsky avait décrit dans son ère du Vide les caractères français de la génération Mitterrand : ils étaient cools, ludiques, désespérés, désabusés, ils se foutaient de tout (le climat…). A quarante ans de là on arrive à la fin. Le prophète Mohammed aurait dit dans un hadith : « les hommes dorment, et quand ils meurent, ils de réveillent. » On va voir quand les européens se réveilleront et si la Grâce divine le leur permettra.

Pour l’instant alors que la Russie leur proposait l’énergie à bon prix et l’intégration gaulliste, de Brest à l’Oural – ou au Kamchatka, nos politiciens achetés/abrutis lui proposent une guerre américaine d’extermination et la pénurie de tout sur fond d’inflation, de Reset et de contrôle numérique. Et pendant que le vieux Biden se casse la gueule à bicyclette devant vingt millions de spectateurs pantois d’admiration (Poutine se meurt, lui va bien), ils attendant en se moquant la punition d’octobre avec vaccin pour tous obligatoire, contrôle numérique totalitaire façon Thierry Breton, confiscation des avoirs façon Lagarde et guerre façon Ursula. Ils en redemandent. Sortez de ce forum et demandez autour de vous : vous serez émerveillés. Même les professionnels du volant ne bougent pas : on n’aura plus de pétrole, plus de moteur technique, mais ce n’est pas grave ; on n’aura plus d’air conditionné, plus de chauffage, plus d’usines, plus de nourriture, mais ce n’est pas grave. On est arrivés à l’humanité des blonds débiles décrits par HG Welles et admirablement filmés jadis par l’impeccable hongrois George Pal. Plus que jamais l’homme occidental s’avère un taré en phase terminale, un homme qui rétrécit façon Jack Clayton, et clairement, un larbin des américains et de leurs oligarchies. La télé et les écrans auront suffi à discipliner tout ce petit (sic) monde.

Ce qui est amusant c’est qu’un rejeton de la presse Rothschild a écrit qu’entre le gaz et la liberté il faut choisir la liberté : très bon crever de faim et se mettre au diapason du Reset. Mais leur liberté c’est la prison militaire de l’OTAN, la guerre éternelle, le camp de concentration électronique et le soutien aberrant à une dictature corrompue.

Face aux débiles adorateurs de l’élite mondiale, nos citoyens lucides reliront Orwell :

« La guerre, si nous la jugeons sur le modèle des guerres antérieures, est une simple imposture. Elle ressemble aux batailles entre certains ruminants dont les cornes sont plantées à un angle tel qu’ils sont incapables de se blesser l’un l’autre. Mais, bien qu’irréelle, elle n’est pas sans signification. Elle dévore le surplus des produits de consommation et elle aide à préserver l’atmosphère mentale spéciale dont a besoin une société hiérarchisée….Ainsi qu’on le verra, la guerre est une affaire purement intérieure. Anciennement, les groupes dirigeants de tous les pays, bien qu’il leur fût possible de reconnaître leur intérêt commun et, par conséquent, de limiter les dégâts de la guerre, luttaient réellement les uns contre les autres, et celui qui était victorieux pillait toujours le vaincu. De nos jours, ils ne luttent pas du tout les uns contre les autres. La guerre est engagée par chaque groupe dirigeant contre ses propres sujets et l’objet de la guerre n’est pas de faire ou d’empêcher des conquêtes de territoires, mais de maintenir intacte la structure de la société. »

https://lesakerfrancophone.fr/18-juin-poutine-prone-une-revolution-europeenne-contre-lelite-occidentale

https://lesakerfrancophone.fr/un-ouragan-economique-et-financier-arrive

https://lesakerfrancophone.fr/poutine-au-spief-lunion-europeenne-a-perdu-sa-souverainete