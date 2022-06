Nouvelle pièce de 20 euros du Vatican / Un médecin et des infirmières injectent le vaccin Covid.

Parution : 20.06.2022- Palais Silvana

Vatican, discute de la nouvelle pièce de 20 euros : un médecin et une infirmière injectent le vaccin Covid à un garçon. Message du pape François contre les pandémies et les pro-vaccins

Nouvelle pièce de 20 euros du Vatican

LITIGE SUR LA NOUVELLE MONNAIE EURO VATICAN

Les nouvelles monnaies du pape François ont fait leur entrée , consacrées à des thèmes chers au Saint-Père et à l’Église. Il y a, par exemple, la nouvelle pièce en euros en argent du Vatican, œuvre de Chiara Principe et des cônes gravés par Annalisa Masini. Dans ce cas, le thème est la pandémie, en particulier les traitements pour combattre le Covid et la nécessité de se faire vacciner. En effet, la pièce de 20 euros représente un médecin, une infirmière et un garçon qui s’apprêtent à administrer le vaccin . Après tout, Bergoglio avait souligné à plusieurs reprises l’importance de la vaccination, rappelant par exemple que les soins de santé sont une » obligation morale « , puis il a ajouté qu’il est important « ppoursuivre l’effort pour immuniser même les peuples les plus pauvres ». Un choix qui fait débat…

https://www.ilsussidiario.net/news/nuova-moneta-da-20-euro-del-vaticano-medico-e-infermiere-iniettano-vaccino-covid/2361854/

https://www.dedefensa.org/article/lenjeu-de-kaliningrad