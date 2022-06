🚨FLASH !

MACRON CONFIRME BORNE À MATIGNON ET VEUT UN GVT AVEC TOUS LES PARTIS SAUF RN ET LFI

Cela confirme mon analyse.

Macron veut faire exploser :

▪️la NUPES

-Jadot EELV a déjà dit Oui

-Faure et PS vont être tentés

▪️LR

-Vautrin et d'autres diront Oui.https://t.co/ERt1G0NHGC