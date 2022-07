Macron vacille sur son trône

Il est à 12% dans les sondages notre dictateur ubérisé. Plus précisément 12% des Français (lesquels ? Lesquels ?) sont satisfaits de sa saine gestion des choses. C’est BFM, alias radio Baphomet qui le dit. Deux mois après sa réélection fantôme Macron tremble donc sur son trône. De même le parlement a voté contre le passe ou tout au moins ses dispositions les plus démentes. L’ennemi semble acculé. En Italie plus personne, même Ran-Tan-Plan, ne veut de quatrième dose. Il y a un moment où même le plus obtus finit par faire demi-tour.

Mais c’est quand l’ennemi semble acculé, blessé, etc. qu’il est le plus dangereux. Sun Tse en parle plusieurs fois, et le stratège romain Frontin. Les généraux chinois ou romains ont des tactiques pour laisser filer les ennemis vaincus, pour qu’ils ne rétablissent pas la situation par un réflexe dangereux de désespoir. Macron pour ce faire peut déclarer la guerre à la Russie (les conséquences, lui et son team ricain s’en foutent) ou à une énième virus ou faire serrer les rangs de ses troupes ou faire pression sur divers groupes d’intérêt. Il nous a tout fait, y compris ruinés entre effondrement de l’euro et inflation (la France était présidente de l’UE…), il peut donc continuer…

Véran – le très possédé Véran – se vante de pouvoir imposer malgré tout le passe comme à la parade. C’est dans le très ordurier Ouest-France, machine à abrutir tout l’ouest de la France depuis des décennies (l’ouest vote massivement Macron). Il a besoin du sénat. C’est bien connu le sénat est couveuse du totalitarisme sanitaire et numérique en France, Macron peut donc gagner. Le sénat est considéré par la caste technocratique comme une assemblée responsable, pas comme un groupe d’élus du peuple populistes à qui le bon droit totalitaire doit s’imposer.

On peut avoir peur de ce qui va se passer ; ou considérer qu’il s’agit là d’un dernier baroud d’honneur ridicule. Car enfin : l’euro va s’effondrer puis disparaître et nous allons être totalement ruinés (achetez de l’or !) ; l’hiver va se passer sous le signe du froid et du gel (tu veux du réchauffement climatique ? Tu vas en avoir…) et des privations alimentaires ; Biden qui est à 20% dans les sondages (du jamais vu là-bas) va être sorti lors des prochaines élections (sénat/représentants) ; les USA (Texas etc.) sont menacés de sécession, et tous les gouvernements européens sont devenus fragiles y compris nos imbéciles d’anglais qui se croient encore les gendarmes du monde 150 ans après Palmerston en Chine ou en Crimée.

Ceci dit on connait ma Schadenfreude. Si Macron et Véran veulent délirer et si le froncé veut continuer à se soumettre, grand bien lui fasse à la république médicale vendue aux intérêts mondialistes !

Mais je crois qu’une page se tourne quand même.

https://www.bfmtv.com/politique/sondage-bfmtv-seuls-12-des-francais-jugent-satisfaisante-l-action-d-emmanuel-macron_VN-202207130578.html

https://www.ouest-france.fr/politique/olivier-veran/olivier-veran-confiant-dans-la-possibilite-de-restaurer-le-projet-de-loi-sanitaire-au-senat-a040f88e-0292-11ed-8fbe-98a3866fe2c5

Mario #Draghi, l’eurogaga banquier d’affaires à la tête du gouvernement italien, démissionne !

Excellente nouvelle !

On attend la même chose en France ! — Florian Philippot (@f_philippot) July 14, 2022

Luxembourg : échec des vaccinolâtres vendus aux labos ! Le parlement rejette la vaccination covid obligatoire des plus de 50 ans ! https://t.co/2bY8tqFxJH — Florian Philippot (@f_philippot) July 15, 2022

Le #Sénat voudrait réintégration des suspendus contre retour du Pass sanitaire.

C’est inadmissible ! Ces petits marchandages déshonorent ceux qui s’y livrent !

➡️ On veut réintégration des suspendus ET suppression du #PassDeLaHonte ! — Florian Philippot (@f_philippot) July 15, 2022

https://www.voltairenet.org/article217739.html