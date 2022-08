Réflexions sur la dictature génocidaire européenne (666 mots) ; devenu psychopathe génocidaire le binôme anglo-saxon menace aussi la Turquie maintenant. Cinq ou six siècles de délire occidental tous azimuts vont exploser en plein viol.

Réflexions sur la dictature européenne

Rationnement, pénurie, euro numérique et flicage informatique au programme ; possibilité de couper tout accès aux comptes et passe carbone via les banques. Pas de chauffage et fin de l’hygiène, et rendez-vous quotidien avec une ministresse payée pour vous affoler. C’est le menu de cet hiver qui commence du reste en plein mois d’août. Car pourquoi se gêner ? A Madrid les hôtels se vident car on ne peut plus délivrer à la clientèle une chambre à moins de 27° de température. Les amendes démocratiques du gouvernement socialiste peuvent se monter à dix millions d’euros. Comme dit Trotski, si tu veux obéir au capital américain et mettre l’européen à la portion congrue (voyez mon texte), vote socialiste ! Marié au mondialisme, au multiculturalisme et au féminisme mondain, la deuxième internationale ne s’est jamais aussi bien portée, qui contrôle les deux tiers (les deux tiers ou la totalité ?) du parlement français.

Que du bonheur en boîte sur fond de guerre éternelle contre la Chine et la Russie. Les peuples zombis occidentaux convaincus d’être les lumières du monde se laisseront mener jusqu’au bout à l’abattoir. Avec deux guerres mondiales pour rien à leur actif, il est vrai qu’ils y ont pris goût. On va donc les priver de lait et de viande cet automne et, à part la poignée de paysans concernés (les autres toucheront les « subventions » et abattront leur troupeau) ils sont tous euphoriques. Qu’est-ce qu’on ne fera pas pour lutter contre le réchauffement climatique ?

Poutine aura tout essayé pour sauver ses populations en évitant la guerre, rien n’y a fait. On a eu la guerre US prévue, chérie et désirée, et on a eu les sanctions dont le but est d’imposer le reset et pas d’affaiblir la Russie. De toute manière Donbass ou pas, ils auraient créé un attentat, un événement démentiel qui aurait permis d’imposer cet agenda génocidaire, qui est celui des Gates, Fink, Soros, Schwab, Rothschild, et autres. Une élite milliardaire, cosmopolite, supranationale et antihumaine a pris le pouvoir en Amérique et en Europe, qui se prépare à nous liquider.

On n’aura plus jamais de gaz. Les sanctions sont définitives sauf défaite de la Russie ou révolte en Europe. Discutez avec vos voisins de palier pour voir en évitant ceux qui cliquent dans le même sens que vous. La liquidation des européens via le vaccin ou cette année les sanctions devient un fait avéré, sauf pour la masse des idiots et la minorité des saligauds qui les mènent à l’abattoir. L’Européen moyen se voit confiné, ruiné, liquidé, dépourvu de tout, et se montre également incapable de réagir. Seul Tocqueville qui, à deux siècles de là, évoquait le temps non plus des tyrans mais des tuteurs (bureaucrates progressistes et bienveillants) avait pu prévoir cela.

Et si on le relisait ?

« Au-dessus de ceux-là s’élève un pouvoir immense et tutélaire, qui se charge seul d’assurer leur jouissance et de veiller sur leur sort. Il est absolu, détaillé, régulier, prévoyant et doux. Il ressemblerait à la puissance paternelle si, comme elle, il avait pour objet de préparer les hommes à l’âge viril; mais il ne cherche, au contraire, qu’à les fixer irrévocablement dans l’enfance; il aime que les citoyens se réjouissent, pourvu qu’ils ne songent qu’à se réjouir. Il travaille volontiers à leur bonheur; mais il veut en être l’unique agent et le seul arbitre; il pourvoit à leur sécurité, prévoit et assure leurs besoins, facilite leurs plaisirs, conduit leurs principales affaires, dirige leur industrie, règle leurs successions, divise leurs héritages; que ne peut-il leur ôter entièrement le trouble de penser et la peine de vivre? »

J’en reviens à Poutine qui espère une révolte européenne. Moi non, parce que nous sommes des enthousiastes (Céline). Mais ce n’est pas pour cela que le leader russe laissera se commettre à ses portes un génocide.

Et autour de vous faites-moi plaisir : essayez de réveiller les gens. Vous allez voir comme c’est facile.

