Une amie est allée voir sa diététicienne. Pour épilation. La D. a la petite quarantaine. Elle raconte :

Je me suis fait vacc. pour le travail, un peu obligée, etc. J’ai un mari bosseur mais un peu « con », un peu BFM covidiste. Un fils tel père, vacc. comme le père, etc.

Bizarrement, une fille 14 ans, rebelle, on ne sait pas pourquoi, une « fan de Soral » maybe? Là c’est moi qui parle..Bref, pas vacc.L’année dernière, la D. a vu son médecin généraliste, tout allait bien, et puis paf, on ne sait pas pourquoi, ils lui ont diagnostiqué je ne sais quoi à l’utérus. Hop hop hop, ça a fini en opération à la clinique à côté de chez moi.Avant, quand j’étais petit, il y avait un hôpital, maintenant c’est fini, le fond financier de la clinique privé est plus ou moins chinois je crois (je ne suis pas sûr) mais de toute façon ça n’a plus aucun rapport avec la santé, comme ils disent. C’est du business.Bref, ils l’ont opérée, ne lui ont rien expliqué, elle n’a rien compris, ne sait pas ce qu’il s’est passé, ils ont retiré tout le truc, l’utérus et je ne sais quoi d’autre.Elle a mal à l’intestin maintenant, je ne sais pas, elle ne sait pas, mais bon…. elle a déjà deux enfants, alors… c’est moins pire que pire, disons… ce n’est pas spécialement drôle.Elle regrette évidemment, tout, l’opération, le vacc. etc.Mais est fière de sa fille.Dernière chose, je ne sais pas pourquoi la fille a refusé le vacc, mais elle dit qu’elle a bcp de ses petites copines (~~14ans) qui ont des problèmes de règles.Cet email ne vous apprend rien, mais c’est une anecdote réelle.Bonne journée Nicolas B.p.-s: « ils » retiraient les amygdales, on ne sait pas pourquoi, ils ne le font plus, on ne sait pas pourquoi, l’appendice, pareil, les dents de sagesse, pareil, quant aux vacc. celui-ci ha bon? celui-là ha non? et autre, ha oui? etc.L’ADN poubelle? Souvenez-vous…. rien que l’expression….Bientôt la tête poubelle aussi? Hop hop hop, on retire tout ce qui gêne. Qui gêne qui, et pourquoi?

« strange world » (blue velvet)