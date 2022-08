( Nouvelles naturelles ) MIKE ADAMS:

Les « super-riches » du monde ont un « plan d’évacuation » en place pour la prochaine apocalypse de la pénurie alimentaire, et ils ne dépensent même pas leur propre argent pour se préparer. La plupart des «rappels» d’aliments pour la salmonelle, l’e-coli et les «copeaux métalliques» trouvés dans les produits ne sont en fait qu’un moyen de détourner les aliments stockables vers les congélateurs et les garde-manger des riches et des élites, qui planifient tous bien pour le apocalypse de la pénurie alimentaire.

Même Bloomberg News a rapporté que de nombreuses élites mondiales, y compris des responsables du gouvernement américain, sécurisent des bunkers souterrains pour éviter une nouvelle guerre mondiale, une autre pandémie ou un holocauste nucléaire.

Le dernier rappel d’aliments correspondant à ce projet de loi était la pizza surgelée rappelée par Home Run Inn Frozen Foods , affirmant qu’ils avaient trouvé plus de 13 000 livres de produits de pizza à la viande surgelés « contaminés par des matières étrangères, en particulier du métal ». Et devinez qui se prépare pour la prochaine arnaque en ce moment ? Oui, c’est vrai, Bill et Melinda Gates ne peuvent pas remplir leurs bunkers assez rapidement avec des aliments surgelés et de l’eau propre pour la prochaine pandémie. Combien d’autres rappels d’aliments sont faux ?

Aucun rapport de blessures ou d’effets indésirables dus aux consommateurs avalant des copeaux de métal dans la pizza, peut-être parce qu’il s’agit d’un canular pour réacheminer les aliments

Il n’y a eu aucun rapport confirmé de blessures ou d’effets indésirables dus à la consommation de pizzas Home Run Inn Frozen Foods qui auraient contenu des fragments de métal. Peut-être qu’aucun d’entre eux n’a été mangé et qu’ils vont tous très bien, stockés dans des congélateurs de bunker pour que l’élite puisse les manger pendant le prochain Plandemic II. Vous vous inquiétez de la variole des singes ? Faites le plein de votre congélateur maintenant. Inquiet de la variante Omicron de la grippe sauteuse de chauve-souris de Wuhan ? Faites le plein de ces pizzas surgelées « rappelées ».

Avez-vous déjà préparé votre bunker apocalyptique ? Qu’attendez-vous, le jour où il n’y aura plus de fournitures pour le faire ? Les aliments qui sont «rappelés» et disparaissent de la chaîne d’approvisionnement sont réacheminés vers des bunkers élitistes à travers le monde, au moment où vous lisez ceci. Les ultra-riches planifient à l’avance, achètent de la nourriture, des filtres à eau, des armes, des munitions, des alimentations alternatives, des téléphones SAT et plus encore.

Les guerres de l’eau éclatent à travers le monde en ce moment, alors que les élitistes planifient à l’avance

Si vous ne pensez pas que l’érosion de la chaîne d’approvisionnement, l’inflation massive et les pénuries alimentaires ne sont pas également prévues, alors vous êtes naïf. Regardez de près comment tout s’effondre et pourquoi, et vous verrez que tout est soigneusement manipulé. Les élitistes qui sont en charge du gouvernement, Big Ag et Big Pharma créent des pénuries dans tous les domaines, y compris la nourriture, l’eau potable , les engrais, le carburant, l’argent et la médecine naturelle.

Ce ne sont pas seulement les guerres de l’eau qui ont commencé, mais aussi les guerres de la nourriture et les guerres des armes. La plupart de l’argent et des armes destinés à l’Ukraine ont été détournés, volés, réacheminés vers des élitistes et des passeurs. L’administration Biden coordonne toute cette corruption.

Lorsque les lacs s’assèchent et que les rivières s’assèchent, vous pouvez parier votre dernier bloc d’or que les bunkers élitistes seront fortement approvisionnés en eau propre et potable pour l’apocalypse. N’ai aucun doute.

La pandémie (pandémie) n’était qu’un avant-goût de ce qui allait arriver. Vous vous souvenez de la pénurie de papier toilette ? Vous souvenez-vous de la pénurie d’essence et de ces lignes ?

Préparez-vous à des files d’attente d’un kilomètre dans les épiceries qui ne durent que quelques jours, jusqu’à ce que ces étagères soient toutes vides. Alors quoi? Les camions cesseront de livrer lorsqu’il n’y aura plus de carburant disponible, et si Internet tombe en panne, l’accès de chacun à son argent cessera également.

Réglez votre fréquence d’actualités alimentaires sur FoodSupply.news et obtenez des mises à jour sur les aliments plus toxiques et les pénuries alimentaires qui arrivent dans les magasins près de chez vous.

