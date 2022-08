6 cumque molesta ei esset et per multos dies iugiter adhereret spatium ad quietem non tribuens defecit anima eius et ad mortem usque lassata est

Opération Dalila : comment le mental des occidentaux a été anéanti

La guerre psychologique n’est pas nouvelle, pas plus que le piratage mental ; il y a des textes à ce sujet dans toutes les civilisations de l’antiquité. Juvénal ou Sénèque se plaignent du confort, du luxe, de la paix qui anéantissement l’esprit de résistance (voyez mon recueil sur le déclin de l’empire romain). Démosthène fait de même dans son fameux texte sur la Réforme : les athéniens ne veulent pas se battre, ils ont recours aux mercenaires, ils traînent au théâtre (et se font même payer pour !), ils fonctionnarisent leur démocratie et se retrouvent bons pour l’envahisseur. Tout cela c’est ce qui nous arrive en ce moment avec un Etat tout-puissant qui nous désarmés moralement et psychologiquement et qui en ce moment nous apprend à nier l’existence des sexes : voyez le prodigieux lexique trans publié par le planning familial.

Cet Etat a ses agences de propagande ; la presse, qui n’est plus du tout libre (qui ne l’a jamais été en vérité) et qui est subventionnée à hauteur de 500 millions pour promouvoir le totalitarisme maison. Et c’est la presse qui depuis cinquante ans (voyez mon texte sur Halimi et les chiens de garde) aura tout justifié : l’Europe, l’Otan, l’immigration, les migrants, les privatisations, le chaos, le vaccin, le confinement, l’autoritarisme, la barbarie, la guerre qui s’est imposée partout en occident. La presse a atteint l’objectif de Bernays : nous faire tout avaler. Il est vrai que Bernays comme son oncle Freud avait comme modèle la Bible.

A ce propos justement j’ai revu Samson et Dalila de Cecil B. de Mille. Le film extraordinaire donne la clé de ce qui nous arrive : nous sommes tourmentés comme Samson par Dalila (par les télés, les journalistes) jusqu’à ce que notre âme s’impatiente à la mort (defecit anima ejus et ad mortem usque lassata est). On est face à un lexique étonnant dans ce texte des Juges (16, 16) : Dalila – passez-moi l’expression – emmerde tellement Samson qu’elle lui casse le moral ; elle l’empêche de dormir, le pousse à un désespoir proche de la mort, et elle lui fait enfin avouer les raisons de sa force : la longueur de ses cheveux. Relisons le texte :

« Comme elle était chaque jour à le tourmenter et à l’importuner par ses instances, son âme s’impatienta à la mort,

il lui ouvrit tout son coeur, et lui dit: Le rasoir n’a point passé sur ma tête, parce que je suis consacré à Dieu dès le ventre de ma mère. Si j’étais rasé, ma force m’abandonnerait, je deviendrais faible, et je serais comme tout autre homme.

Delila, voyant qu’il lui avait ouvert tout son coeur, envoya appeler les princes des Philistins, et leur fit dire: Montez cette fois, car il m’a ouvert tout son coeur. Et les princes des Philistins montèrent vers elle, et apportèrent l’argent dans leurs mains.

Elle l’endormit sur ses genoux. Et ayant appelé un homme, elle rasa les sept tresses de la tête de Samson, et commença ainsi à le dompter. Il perdit sa force. »

Le réveil est plutôt douloureux :

« 16.20 Elle dit alors: Les Philistins sont sur toi, Samson! Et il se réveilla de son sommeil, et dit: Je m’en tirerai comme les autres fois, et je me dégagerai. Il ne savait pas que l’Éternel s’était retiré de lui.

Les Philistins le saisirent, et lui crevèrent les yeux; ils le firent descendre à Gaza, et le lièrent avec des chaînes d’airain. Il tournait la meule dans la prison. »

Et penser que cela se passe à Gaza !

Napoléon disait qu’il n’y a qu’une seule figure de rhétorique : la répétition. Répétez, et vous les trouverez désarmés.

On répète : Comme elle était chaque jour à le tourmenter et à l’importuner par ses instances, son âme s’impatienta à la mort…