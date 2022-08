🇮🇹UNE INTERMINABLE FILE D'ATTENTE DE PAUVRES

vient chercher pain et lait donnés par un organisme de charité.

La scène a été filmée hier 27 août à Milan,capitale économique et l'une des villes les plus riches d'🇮🇹.

En 30 ans, l'🇪🇺 et l'€ ont ruiné 🇲🇫🇮🇹🇬🇷🇪🇸🇵🇹.

ET BIEN PIRE ARRIVE. https://t.co/vvwSzRGvTk