https://www.liberation.fr/checknews/les-agriculteurs-constituent-ils-la-profession-la-plus-climatosceptique-20220902_URVOY6SYQRBU5IP35SLX6SFXSY/

https://www.naturalnews.com/2022-09-02-the-geoengineering-kill-switch-has-been-activated.html

Que le Président de la Commission des lois tombe dans l’injure, la diffamation et la calomnie la plus grossière à l’égard de l’opposition en dit long sur ce que la macronie aura fait comme mal au pays, aux institutions et à la courtoisie républicaine. https://t.co/3iVMPfGFos — Marine Le Pen (@MLP_officiel) August 29, 2022

CLOCHARDS MAIS CONTENTS :

Plus de 120 personnes font la queue cet après-midi devant la maison de Santé d'Évron pour s'inscrire auprès du nouveau médecin qui s'installe dans la commune #DesertsMedicaux #Mayenne @lescoevrons @VilledEvron pic.twitter.com/bE5coQaSMl — France Bleu Mayenne (@bleumayenne) September 2, 2022

https://lesakerfrancophone.fr/comment-merkel-applique-le-plan-morgenthau-en-allemagne

MIKE ADAMS

Le KILL SWITCH de géo-ingénierie a été activé pour toute la planète – Feat. Dane Wigington

Friday, September 02, 2022 by: Mike Adams

Tags: agriculture, chaos, Climate, Collapse, Dane Wigington, depopulation, Drought, Ecology, floods, food crops, food supply, genocide, geoengineering, harvest, kill switch, natural disasters, starvation, terraforming, weather, weather control



This article may contain statements that reflect the opinion of the authorContournez la censure en partageant ce lien :

Copier le lien

15KVUES

( Natural News ) La planète entière est délibérément plongée dans un cauchemar de famine mondiale, réalisé via des programmes de géo -ingénierie menés par des gouvernements mondiaux essayant de parvenir à un dépeuplement mondial .

C’est l’avertissement de Dane Wigington de GeoengineeringWatch.org , un site dédié à l’investigation scientifique du portefeuille mondial de technologies « kill switch » utilisées pour contrôler le temps et provoquer l’effondrement de la biosphère vitale mondiale.

Les sécheresses, les inondations et les événements météorologiques exceptionnels simultanés que nous observons en ce moment à travers le monde ne sont pas des événements météorologiques naturels, prévient Wigington. Ce sont des armes « artificielles » déployées contre l’humanité sous couvert de blâmer le « changement climatique ».

Dans le podcast Situation Update d’aujourd’hui, nous présentons une interview complète d’une heure avec Dane Wigington, où nous nous penchons sur les multiples vecteurs d’attaque mondiale contre l’approvisionnement alimentaire, la biosphère, le phytoplancton dans les écosystèmes aquatiques et la vie telle que nous la connaissons sur la planète Terre. Il s’agit d’une conversation rare entre deux personnes formées en sciences qui comprennent la vérité sur le dépeuplement mondial et la famine massive artificielle, la militarisation climatique, les chemtrails, la terraformation et la guerre contre la vie.

Également couvert dans le puissant podcast d’aujourd’hui

– Discussions détaillées sur les altérations atmosphériques pour attaquer la biosphère de la Terre

– Comment les armes météorologiques sont utilisées pour provoquer une famine massive et la famine à travers la planète

– Comment la pulvérisation atmosphérique modifie le pH du sol et anéantit les forêts et les cultures

– Discussion autour de « The Dimming » et des chemtrails et leur véritable objectif

– Pourquoi des MILLIARDS d’humains mourront si nous n’arrêtons pas bientôt le génocide planétaire

– Les entreprises de services publics américaines SAISISSENT le contrôle des thermostats

domestiques

L’énergie verte ne fonctionne que si vous ne l’utilisez pas

Saviez-vous que les centres de distribution Amazon prennent feu à cause des installations de panneaux solaires sur leurs toits ? Il s’avère que toute cette énergie « verte » est un risque d’incendie. Remarquablement, comme le rapporte CNBC.com , 12,7 % des bâtiments d’Amazon dotés d’installations solaires ont pris feu en raison des « arcs électriques » des installations solaires.

Il semble que « passer au vert » signifie aussi s’enflammer.

Si vous étiez propriétaire d’une entreprise et que vous voyiez qu’un nouveau système énergétique mettait le feu à 12,7 % de vos entrepôts, vous le fermeriez. C’est exactement ce qu’Amazon a fait aussi.

Ainsi, lorsque le soleil brille, l’énergie solaire attrape les bâtiments en feu. Lorsque le soleil ne brille pas, l’énergie solaire ne produit aucune énergie.

C’est un peu comme quand il ne pleut pas, le système d’eau municipal à Jackson, Mississippi fonctionne très bien. Mais lorsqu’il pleut, tout le système tombe en panne, laissant 180 000 personnes sans eau courante, alors même que l’eau tombe littéralement du ciel. Le temps de réparation estimé sur cette panne ? Quatre mois . Et c’est s’ils peuvent même trouver les pièces. (Question secondaire : où sont tous les habitants de Jackson actuellement en train de chier, étant donné que personne ne peut tirer la chasse d’eau dans toute la ville ?)

N’oubliez pas non plus que vous êtes censé acheter un véhicule électrique mais pas le recharger, car le recharger pourrait faire s’effondrer le réseau électrique en Californie, ont averti les responsables des services publics.

Ainsi, l’énergie verte ne fonctionne que lorsque vous ne l’utilisez pas.

Obtenez l’histoire complète – et l’interview de Wigington – dans le podcast Situation Update d’aujourd’hui :

Brighteon.com/c0433dc3-1000-44d8-bcfa-b14b9dea27e2

https://www.brighteon.com/embed/c0433dc3-1000-44d8-bcfa-b14b9dea27e2

Découvrez plus d’interviews et de podcasts chaque jour sur :

https://www.brighteon.com/channels/HRreport