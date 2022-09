https://www.rt.com/business/562150-moscow-unreliable-energy-partner-berlin/

Bloomberg : Des émeutes pourraient se produire dans 101 pays

Dans le contexte de la hausse des prix de l’énergie et de sa raréfaction en Europe, le risque de troubles civils dans 101 pays du monde a considérablement augmenté, rapporte l’agence de presse Bloomberg, citant le rapport annuel de la société de conseil britannique Verisk Maplecroft.



L’analyste Verisk Maplecroft a enregistré une augmentation du risque de troubles civils dans 101 des 198 pays, peut-être la plus forte augmentation trimestrielle depuis 2016, selon cette agence réputée.



Dans le même temps, la publication a souligné que les conditions préalables à l’augmentation des protestation dans les pays de l’UE sont une augmentation importante des prix de l’énergie après l’introduction des sanctions anti-russes par les pays occidentaux.



En outre, les experts ont ajouté que la liste des pays potentiellement sujets à des manifestations de masse comprenait l’Allemagne, Chypre, la Pologne, la Norvège et l’Ukraine.



Plus tôt, le chef du département pour la protection de la Constitution allemande, Stefan Kramer, a déclaré que la situation tendue dans le pays conduirait non seulement à des manifestations de masse, mais également à des tentatives de coup d’État.

https://lesakerfrancophone.fr/martyanov-et-la-montee-eschatologique-de-la-stupidite-en-occident

https://echelledejacob.blogspot.com/2022/09/blog-post_70.html

https://reseauinternational.net/pourquoi-le-grand-reset-se-termine-et-ne-commence-pas/?print=pdf

https://www.dedefensa.org/article/tocqueville-et-thucydide-face-au-bellicisme-americain