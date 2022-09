Que faire ? Demande Jenny. Prendre exemple sur le ratel. Ce petit mammifère grincheux et sudafricain ne craint pas le venin et il attaque lion et hyène. Caractériel sans prédateur, il représente le maximum de résistance qu’un quidam libertarien puisse atteindre. Star des dieux sont tombés sur la tête (II).

Le ratel (Mellivora capensis), aussi appelé zorille du Cap, est un mustélidé répandu dans la région allant du Nord de l’Inde à la Péninsule arabique, et dans toute l’Afrique subsaharienne à l’exception de Madagascar. Il est réputé pour son comportement féroce et particulièrement tenace ainsi que pour son endurance. C’est la seule espèce actuelle du genre Mellivora.

Résistance au venin[modifier | modifier le code]

Les ratels supportent certains venins mortels ou dangereux pour l’homme, comme celui des vipères heurtantes, des cobras du Cap ou des scorpions11. Le ratel a la particularité de pouvoir métaboliser les venins des serpents les plus venimeux du monde. Au cours d’une chasse, il peut être mordu au museau, qui se mettra à enfler pendant qu’il dévore sa proie. Le venin le plongera alors dans un coma de quelques heures, mais le ratel reprendra ses esprits et terminera son repas avant de se remettre en chasse. C’est la mère qui contribue à l’immunité au venin de ses petits : en les exposant jeunes aux morsures et piqures de scorpions ou de petites vipères, qui piquent pour dissuader ou tuer des insectes, elle crée ainsi, peu à peu, avec la métabolisation des toxines, des sortes de vaccins plus tard efficaces pour préserver la vie du ratel face à des poisons plus violents, c’est la mithridatisation. Les mécanismes biochimiques qui font que le ratel, malgré sa petite taille, résiste au venin des espèces les plus dangereuses de serpents africains se vulgarisent ainsi9. Des recherches indiquent aussi une mutation des récepteurs nicotinergiques du ratel, normalement ciblés par les venins, qui a pour conséquence que la toxine a des chances plus faibles de s’y fixer et donc d’agir.12,13

Agressivité[modifier | modifier le code]

Le ratel n’hésite pas à se battre avec un lion, une hyène ou un guépard pour défendre sa proie, même si les gros carnivores comme les lions et les léopards peuvent également le chasser. Lorsqu’il fait face à un adversaire mâle plus gros que lui, le ratel tente en priorité de mordre au scrotum pour provoquer une hémorragie, comportement décrit pour la première fois en 1947 face à un buffle par James Stevenson-Hamilton (en)9. Sa peau est très épaisse (jusqu’à un demi centimètre au niveau du cou9), ce qui rend le ratel insensible aux morsures, aux piqûres de guêpes ou aux piquants de porc-épic. Sa peau est également si lâche que, lorsqu’il se fait mordre au cou par un autre animal, il peut se retourner et mordre son agresseur14,9.

Le ratel possède également une poche anale réversible, qui dégage une forte odeur lorsqu’elle est utilisée. Celle-ci pourrait être utilisée en particulier pour neutraliser les abeilles lorsque le ratel attaque une ruche9.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Ratel