La Russie admet la militarisation du gaz et interrompt les expéditions de NS1 « jusqu’à la levée des sanctions » alors que l’UE se prépare à répondre à la crise énergétique

Poutine a fini de jouer.

Deux jours après que la Russie ait interrompu indéfiniment l’approvisionnement en gaz naturel via le gazoduc Nord Stream 1 pour la raison amusante qu’il y avait une « fuite de pétrole » (illustrée ci-dessous)…

… lundi, la Russie a finalement admis ce que tout le monde savait depuis février – à savoir qu’elle avait militarisé les matières premières en réponse à la militarisation des monnaies par l’Occident (comme Zoltan Pozsar l’a toujours dit ), lorsque le Kremlin a déclaré que l’approvisionnement en gaz de la Russie vers l’Europe via le gazoduc Nord Stream 1 ne reprendra pas complètement tant que «l’ouest collectif» ne lèvera pas les sanctions contre Moscou pour son invasion de l’Ukraine.

Le porte-parole de Poutine, Dmitri Peskov, a blâmé les sanctions européennes, britanniques et canadiennes pour l’incapacité de la Russie à livrer du gaz via le pipeline clé, qui achemine du gaz vers l’Allemagne depuis Saint-Pétersbourg via la mer Baltique.

« Les problèmes de pompage de gaz sont survenus à cause des sanctions que les pays occidentaux ont introduites contre notre pays et plusieurs entreprises », a déclaré Peskov, selon l’agence de presse Interfax. « Il n’y a aucune autre raison qui aurait pu causer ce problème de pompage. »

Les sanctions occidentales contre la Russie mettent clairement « la Russie à genoux » n’est-ce pas ?! 🤦 ⤵️#StopSanctions pic.twitter.com/sF7xcYYgOF — Florian Philippot (@f_philippot) September 5, 2022

Les commentaires de Peskov étaient la demande la plus sévère à ce jour du Kremlin pour que l’UE annule ses sanctions en échange de la reprise par la Russie des livraisons de gaz sur le continent. Cela confirme également que la Russie n’a plus besoin de prétendre qu’elle a besoin d’exporter des matières premières vers l’Europe – après tout, elle a plus qu’assez de demande en Chine et en Inde – et est disposée à donner à l’Europe juste assez pour s’enchaîner… eh bien, vous connaissez le le repos.

Vendredi, Gazprom a annoncé qu’il interromprait l’approvisionnement en gaz via Nord Stream 1 en raison d’un défaut technique, qu’il a imputé aux difficultés de réparation des turbines de fabrication allemande au Canada. Nous savons maintenant que c’était un homme de paille; et dans la dernière confirmation de qui a le dessus dans la querelle en cours sur les produits de base, l’UE avait déjà annulé certaines sanctions contre la Russie explicitement pour permettre la réparation des turbines. Les dirigeants européens ont déclaré que rien n’empêchait Gazprom d’approvisionner le continent en gaz et avaient accusé la Russie de « militariser » ses exportations d’énergie.

Pendant ce temps, comme nous l’avons signalé ce week-end, la Russie fournit toujours du gaz à l’Europe via des gazoducs de l’ère soviétique via l’Ukraine qui sont restés ouverts malgré l’invasion, ainsi que le gazoduc South Stream via la Turquie. Et dans une tournure ironique, le chef de l’opérateur ukrainien de transit de gaz a déclaré à Reuters que l’Ukraine pourrait « techniquement » remplacer la pleine capacité de Nord Stream 1 via le point d’entrée ukrainien de Sudzha. En d’autres termes, l’Europe paierait des milliards à Poutine pour que le gaz russe transite par l’Ukraine, la Russie utilisant les bénéfices pour combattre l’Ukraine…

Bien sûr, rien dans les « nouvelles » d’aujourd’hui ne devrait surprendre : les responsables russes ont peu caché leur espoir que la crise énergétique croissante en Europe sapera le soutien du bloc à l’Ukraine. « De toute évidence, la vie s’aggrave pour les gens, les hommes d’affaires et les entreprises en Europe », a déclaré Peskov. « Bien sûr, les gens ordinaires de ces pays auront de plus en plus de questions à poser à leurs dirigeants. »

Une personne pas si ordinaire était Matteo Salvini, le chef du parti d’extrême droite italien de la Ligue, qui a déclaré que les sanctions occidentales contre la Russie ne fonctionnaient pas et nuisaient en fait à l’Italie, et suggérant que les pays alliés devraient reconsidérer leur approche. S’exprimant lors d’une conférence de dirigeants politiques dimanche sur le lac de Côme, Salvini a affirmé que les sanctions destinées à punir Moscou pour son invasion de l’Ukraine avaient en fait aidé la Russie, entraînant un excédent d’exportation de 140 milliards de dollars, au cours de l’année se terminant en juillet 2022 . défendre l’Ukraine ? Oui », a déclaré Salvini. « Mais je ne voudrais pas que les sanctions nuisent davantage à ceux qui les imposent qu’à ceux qui en sont frappés. »

L’ancien président russe Dmitri Medvedev a été encore plus explicite que Peskov, et après que le chancelier allemand Olaf Scholz a annoncé dimanche un programme d’aide de 65 milliards d’euros pour atténuer le coup de la flambée des factures énergétiques, Medvedev, désormais vice-président du conseil de sécurité russe, a déclaré que l’Allemagne « agissait en tant qu’ennemi de la Russie » en soutenant les sanctions contre Moscou et en fournissant des armes à l’Ukraine. « Ils ont déclaré une guerre hybride contre la Russie », a écrit Medvedev sur Telegram. « Et ce vieil homme s’étonne que les Allemands aient des petits problèmes d’essence.

Bien sûr, aucune des deux parties n’étant disposée à revenir sur son approche, quelques instants après les commentaires de la Russie, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a twitté que « Poutine utilise l’énergie comme une arme en coupant l’approvisionnement et en manipulant nos marchés de l’énergie », ce qui bien sûr qu’il fait en réponse à la militarisation des monnaies et des flux de capitaux par l’Occident.

Ajoutant que « Il échouera. L’Europe l’emportera », Van Der Leyen a confirmé ce que nous avons rapporté hier, à savoir que « la @EU_Commission prépare des propositions pour aider les ménages et les entreprises vulnérables à faire face aux prix élevés de l’énergie » et vise à :

Réduire la demande d’électricité (pointes)

Plafonnement des prix du gazoduc russe

Aider les consommateurs et les entreprises vulnérables grâce aux revenus du secteur de l’énergie

Permettre de soutenir les producteurs d’électricité confrontés à des problèmes de liquidité liés à la volatilité

Est-ce que ça marchera? Bien sûr que non, car la Russie n’acceptera jamais de vendre à ces plafonds de prix imposants (d’autant plus que la Chine et l’Inde n’adhéreront jamais), tandis que les Européens ordinaires n’accepteront jamais de sacrifier volontairement leur propre confort sans savoir que tous les autres partagent également le charge. C’est pourquoi l’annonce du président français Macron, appelant à une réduction de 10 % de la consommation d’énergie du pays pour éviter le rationnement et les coupures cet hiver, n’aboutira à rien du tout et l’Europe n’aura d’autre choix que de se rationner dans quelques mois à l’arrivée du gel hivernal. .

