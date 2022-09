Clausewitz (de la guerre, traduction Naville, Minuit, 1955) :

« Les âmes philanthropes pourraient alors aisément s’imaginer qu’il y a une façon artificielle de désarmer et de battre l’adversaire sans trop verser de sang, et que c’est à cela que tend l’art véritable de la guerre. Si souhaitable que cela paraisse, c’est une erreur qu’il faut éliminer. Dans une affaire aussi dangereuse que la guerre, les erreurs dues à la bonté d’âme sont précisément la pire des choses (p .52). »

« Comme l’usage de la force physique dans son intégralité n’exclut nullement la coopération de l’intelligence, celui qui use sans pitié de cette force et ne recule devant aucune effusion de sang prendra l’avantage sur son adversaire, si celui-ci n’agit pas de même. De ce fait, il dicte sa loi à l’adversaire, si bien que chacun pousse l’autre à des extrémités auxquelles seul le contrepoids qui réside du côté adverse trace de limites (p. 52). »

René Girard (Oublier Clausewitz, Champs-Flammarion, p. 49) :

« Voyez Napoléon, toujours contraint d’attaquer et de mobiliser de plus en plus de forces ! Celui qui se défend, par contre, peut préparer une contre-attaque décisive, plus redoutable que l’attaque : c’est alors, mais alors seulement, que la polarité s’appliquera. Ce point est absolument fondamental, et nous touchons ici à la seconde grande intuition de Clausewitz, qui prend la forme d’un paradoxe : le conquérant veut la paix, le défenseur veut la guerre. »

« Le concept de guerre n’apparait pas avec l’attaque… Il apparait avec la défense car celle-ci a pour objectif direct le combat, parait et combattra n’étant qu’une seule et même chose… Celui qui dicte ses lois à la guerre est le défenseur. »

