Décision folle de la #CEDH qui vient de tomber !

La France de fait obligée de « rapatrier sur son sol les familles de djihadistes » ! Et on doit verser 31 200 euros aux familles plaignantes 🤦

L’enfer supranational !

➡️ Il faut sortir de la CEDH (et de l’UE) d’urgence !