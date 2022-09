Bombardements en France durant la Seconde Guerre mondiale

Entre la victoire de l’Allemagne dans la bataille de France et la libération du pays, les Alliés ont bombardé de nombreux sites en France. En tout, 1 570 villes ont été bombardées par les Alliés entre juin 1940 et mai 1945. Le nombre total de morts civils est de 68 778 hommes, femmes et enfants1.

Le nombre total de blessés est supérieur à 100 000. Le nombre de maisons complètement détruites durant les bombardements est de 432 000 et le nombre de partiellement détruites est de 890 000. Les villes les plus détruites2 :

Bretagne :

Lorient (Morbihan) : 80 %

Brest (Finistère) : 80 %

Les bombardements en Normandie durant et après le débarquement furent particulièrement dévastateurs. L’historien français Henri Amouroux dans La Grande histoire des Français sous l’Occupation déclare que 20 000 civils furent tués dans le Calvados, 14 800 dans la Manche, 10 000 en Seine-Inférieure, 42 000 dans l’Orne, 3 000 dans l’Eure pour un total supérieur à 50 000. Pour comparaison, durant l’année 1943, 7 458 civils français meurent des bombardements alliés.

Les bombardements alliés les plus meurtriers durant l’occupation allemande sont :

Le 27 mai 1943, les bombardements alliés firent 3 012 victimes civiles à Marseille, Avignon, Nîmes, Amiens, Sartrouville, Maisons-Laffitte et Eauplet3,4.

