Putin, ah Putin!… Ah, Russie! Plus les années passent, plus mon scepticisme grandit. J’ai fait des efforts pour lui trouver des circonstances atténuantes au tsar… qu’il était mieux informé que moi, que je savais pas tout, que j’étais pas comme lui chef d’état avec l’énorme responsabilité qui va avec, etc. Et le pont de Crimée, chef d’œuvre de technologie, de rapidité, de dévouement envers les Criméens, est en feu le jour anniversaire du tsar, atteint par… par quoi au fait? Un kamikaze ou des missiles? Le saura-t-on jamais? Le Moskva a aussi été atteint et par quoi, par qui? Où est ta puissance Russie, ta stratégie militaire réputée? Tes armes révolutionnaires, tes brouilleurs de communication qui ont fait que tu as atterri en Syrie sans que personne te voit?

La Syrie, parlons-en. Ça a été le même topo… Départ foudroyant, admirable, bunkers de béton Lafarge broyés par des bombes de haute technologie, camions citernes explosés et incendiés au grand dam du Turc qui se remplissait les poches avec le pétrole syrien, puis tergiversations, hésitations, trêves bizarres, avions israéliens qui aident à détruire un Iliouchine, 130 morts et pas de réaction contre les Juifs… tu les aimes tant que ça les Israéliens Vlad juste parce que là-bas, c’est plein de Russes? La Syrie bombardée régulièrement par les « israélo-nazis » et pas de réaction… Tu trouves que Gaza est l’excellente copie conforme d’un Birobidjan pouilleux au proche Orient… et Israël un Birobidjan réussi?

Si j’étais méchant, je pourrais remonter au programme spatial soviétique. Départ fantastique, domination pendant de longues années, maitrise totale, ingénieurs top niveau, la Lune aller-retour, Vénus comme si on y était, etc… et puis coiffé sur le poteau (qu’Apollo ait eu lieu ou soit du bluff) par des « restrictions budgétaires » décidées à Moscou? Par qui? Khrouchtchev? Un apparatchik 006? Un Béria caché? Je pourrais aussi remonter aux purges staliniennes en 34-35 où des cadres militaires réputés et pas tous des espions, sont accusés, fusillés tandis qu’en Finlande en 1939-1940 tes soldats sont ridiculisés et puis, et puis…juin 1941, la grosse claque avec trois millions et demi de prisonniers de juin à octobre!

Mais la Russie, l’Eternelle, se réveille. Tout son peuple, et quelques généraux excellents, vrais patriotes, qui passent démocratiquement par-dessus la tête de Staline. Et enfin la victoire. Chèrement payée, entre 25 et 27 millions de morts selon les chiffreurs, morts à l’origine de ton déficit démographique actuel et futur, Russie!…

C’est quand que tu réveilles? C’est quand que tu montres aux ukronazis et à l’Otan ce que tu sais faire? Tu en fais quoi de tes missiles S400, 500 et 600, tes Zirkon et autres Kinzal?…Tu vas prendre encore combien de gifles? N’oublie pas chère et grande Russie que ton peuple d’aujourd’hui n’a pas les couilles de celui des années quarante. Il y a parait-il à Moscou des bobos qui roulent en trottinette électrique et qui désertent mais pas en trottinette, plutôt en BMW, des chochottes qui veulent pas aller se battre, des petites merdes nées sous Eltsine qui préfèrent l’Europe, les dollars, la vodka et les pussy riot (les révoltées du c*.. en bon français). Tu en fais quoi de la « nouvelle civilisation » qui fleurit dans tes discours bien balancés Putin? Tu attends qu’elle se prenne une autre gifle ta Patrie? Pendant 70 ans elle a été un exemple, même si parfois ses escapades en Tchécoslovaquie n’étaient pas du goût de Louis Aragon, de Milan Kundera et de quelques autres, moi compris.

Bon d’accord, je me calme, je te fais mes excuses mais ça veux pas dire que je te blanchis. La mort de Daria en plein Moscou je l’ai pas avalée! Le SBU est si efficace grâce à l’ancien KGB? Il fait quoi en attendant le FSB? Le Moskva j’avais oublié, tes replis stratégiques sont peut-être stratégiques à condition qu’on en ait la preuve dans les jours et les semaines qui viennent. Mais il faudrait pas trop attendre parce que sinon, beaucoup vont finir par douter… Pas de toi Russie mais de tes « managers », si tu me permets le néologisme yankee russifié… Je sais que dans les combats de rue, celui qui frappe le premier est sûr de gagner, à condition qu’il parte pas en courant après! Ton opération spéciale a peut-être été mal pensée ou mise en œuvre par des bras cassés. Vire-les si c’est le cas!… Il est où le Koutousov de notre victoire? Se pourrait-il qu’il s’appelle Kadirov?

ndlr : la nomination de Kadyrov a déplu aux militaires russes.

