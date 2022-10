Jusqu’où peuvent-ils aller ? Vaccins, marquages, contrôles QR, misère, famines, pénuries, queues humiliantes, abrutissement pathologique, guerre mondiale, nucléaire, assassinats, dévaluation, assignats, terrorisme ? Ce qu’il ne faut pas faire pour plaire au vieux Biden et à ces actionnaires de labos et boites d’informatique US !

Ce matin on a entendu le vieux et pathétique Borrell (il était arrivé au pouvoir en Espagne sur ordre de Soros pour disait-il remplacer son peuple – l’Espagne étant le seul pays d’Europe occidentale où il restait encore un peu un peuple) se plaindre de la hausse des taux et de la strangulation US. Mais c’est se moquer du monde : ces sagouins et ces larbins (ces canards laquais, disait mon ami Jean-Edern Hallier) en ont tant fait qu’ils ne pourront pas s’arrêter.

Oui, de Biden à Zelenski en passant par Hollande, l’Otan, les attentats, la Terreur médiatique et consorts, jusqu’où peuvent-ils aller ? Cela me rappelle le Vendredi de Michel Tournier ; Robinson le voyant trop obéissant devient fou et lui donne n’importe quel ordre dans son bac à sable (avec l’humain moderne, ludique et technophile, on en est toujours au Kindergarten, et certainement pas à l’Enfant de Zarathoustra). Et l’esclave s’exécute. Je ferai la queue, tu feras la queue, nous ferons la queue. La consigne ! comme dit le prolo soumis dans le Petit Prince.

Un ami qui fut numéro deux de la mairie d’Avignon avant son passage mérité à gauche (les grandes villes sont écolos, gauches et woke, alors profitez-en) m’a écrit : « pour le reste j’ai le sentiment que Macron Scholz, Borne lancent des tests. On va vous bloquer l’électricité pendant 2h, pas de réaction, on organise les pénuries de bouffe, rien non plus, on tente avec l’essence ça marche aussi!! Macron est le diable personnifié et nous sommes comme la grenouille que l’on fait cuire en haussant la température peu à peu. »

Il résume très bien et on sait tous que la masse abrutie et trouillarde du froncé de souche estampillé peuple nouveau va obtempérer et se laissera liquider par américanisme, par féminisme, par antiracisme, par écologisme, par tout un tas d’isthmes qui n’ont rien à voit avec celui des Panama papiers. La Russie de Poutine n’a qu’à bien se tenir : Tulsa Doom-Biden (revoyez ce passage cardinal de Conan le barbare) nous ordonne de nous jeter dans le précipice du Green Deal (le premier New Deal s’est terminé par une guerre mondiale et Hiroshima), nous le faisons volontiers.

Certes Macron n’est pas fou : il sait très bien que son « peuple nouveau » à la française n’est pas si nouveau que cela. C’est le peuple révolutionnaire qui veut mettre fin à la tyrannie (Poutine, la Chine, l’Arabie, etc.), à la tyrannie de tout sauf des marchés et des assignats ; et qu’en le flattant ce peuple nouveau, on obtient de lui ce qu’on veut : Verdun, la Vendée, Sedan, sans oublier Waterloo.