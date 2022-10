Elle vérifie les jauges des véhicules et ceux qui sont à plus de la moitié doivent repartir ! Mais 1/ rien n’oblige qui que ce soit à obéir : aucune disposition penale n’est violée 2/ et si je dois faire 500 km et que je veux être certain de pouvoir les faire ? https://t.co/V1v8K8PlnP