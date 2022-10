1. Macron et l’UE pleurnichent car « Poutine fait du chantage au gaz ».



2. Poutine propose « un hub gazier vers l’Europe » (hier)



3. Macron et l’UE refusent en disant qu’ils ne veulent pas de son gaz ! 🤦

➡️ Chacun a compris le jeu de dupes : Macron et l’UE veulent la pénurie !