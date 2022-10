D’après les débiles de Gala et du Point :

Thibaud Cruz | jeu. 13 octobre 2022 à 18h02 – Mis à jour le jeu. 13 octobre 2022 à 22h53

Dans un article paru le site du Point, nos confrères ont émis l’hypothèse, suite au témoignage d’un fidèle d’Emmanuel Macron, que ce dernier pourrait ne pas aller au bout de son mandat présidentiel. Explications.

Ce jeudi 13 octobre, la Première ministre, Élisabeth Borne, lance les concertations politiques autour de la réforme des retraites avec les chefs des groupes parlementaires. Un projet de loi important voire crucial pour la majorité et pour la légitimité du chef de l’Etat, qui, selon l’un de ses proches, pourrait prendre une décision radicale en cas d’échec. « Il a compris, depuis l’échec des législatives, que c’était fini, que sa succession avait commencé, que sa parole était moins entendue. Et il n’a pas envie d’être celui qui remettra les clés de l’Élysée à Marine Le Pen, dans cinq ans », confie un fidèle au Point. « Il pourrait démissionner pour mieux revenir », explique ce dernier, lequel imagine un scénario de politique-fiction où Emmanuel Macron resterait en poste au moins jusqu’aux Jeux olympiques de 2024. « Il partirait comme l’a fait de Gaulle, pour revenir comme lui, mais sans attendre douze ans ! », indique-t-il.

Si Emmanuel Macron se trouvait en difficulté pour faire passer sa réforme des retraites, il pourrait se trouver en posture pour dissoudre l’Assemblée nationale en cas de vote d’une motion de censure présentée par l’opposition. En effet, même si le gouvernement décide d’engager le 49-3 pour faire adopter le texte sans vote, il s’exposerait au dépôt d’une motion de censure des groupes composés par LFI et le RN. En effet, les deux principaux opposants politiques de la majorité ont d’ores et déjà prévenu qu’ils pourraient en déposer une et se disent prêts à voter celle déposée par leur adversaire. Un cas de figure qui obligerait alors le gouvernement à démissionner.

Emmanuel Macron aurait désigné son successeur pour 2027

Si tout cela reste encore au stade de la fiction, Emmanuel Macron voit lui en tout cas déjà assez loin dans son agenda politique. Selon nos confrères de La Tribune, le chef de l’Etat aurait déjà une idée claire sur l’identité de celui qu’il aimerait voir à son poste en 2027. « L’objectif du président serait de faire élire à l’Élysée Bruno Le Maire, qui est d’ailleurs le chouchou du couple présidentiel, pour mieux revenir en 2032″, a révélé une source du journal.

