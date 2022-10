L’assassinat monstrueux de la petite #Lola : la déchéance d’une France tiers-mondisée, gangrenée par toute la racaille du monde et dirigée par une racaille de haut vol qui laisse faire et encourage !



Pensée immense pour la famille. pic.twitter.com/EZEDyxjtiN — Florian Philippot (@f_philippot) October 17, 2022

Une fois encore, un assassinat épouvantable. Une petite fille massacrée en plein Paris. Un jour, il faudra aller au bout des enquêtes pour trouver, non seulement les coupables directs, mais aussi, stopper les folles politiques qui rendent ces crimes possibles. https://t.co/icd2OvV2fd — Marine Le Pen (@MLP_officiel) October 16, 2022

Elisabeth Borne annonce qu’ils vont recourir au 49.3, « mais pas demain ». Ils font donc débattre la représentation nationale pour rien et ne retiendront pas les amendements votés. Ils n’ont donc que du mépris pour les Français et pour la démocratie. — Marine Le Pen (@MLP_officiel) October 16, 2022

INFO LE PARISIEN. Quatre suspects se trouvaient encore en garde à vue ce dimanche soir dans l’affaire du meurtre d’une enfant de 12 ans retrouvée dans une malle à Paris. Dahbia B., une SDF de 24 ans dont la santé mentale pose question, pourrait être à l’origine des atrocités commises sur la collégienne. La piste d’un meurtre possiblement gratuit et insensé est privilégiée.

(…) Les suspects (Dahbia B., Amine K., Friha B. et Rachid N.), tous nés en Algérie, pourraient être présentés ce lundi à un juge d’instruction en vue d’une mise en examen.

(…) En tout cas pour Kamel, brièvement entendu, il est totalement inenvisageable que son colocataire Amine K. ait pu se prêter aux « actes de barbarie » commis sur la victime. « Nous sommes du même village en Algérie. Je l’ai accueilli chez moi parce que cela fait près de 20 ans que je suis en France. Il ne pose pas de problèmes. Il bricole à droite à gauche. Il est sans papiers ».

On comprend assez vite que son copain est plutôt désœuvré. « Il ne va jamais à Paris, insiste Kamel. Il passe son temps entre mon appartement et les Quatre-Routes (un carrefour entre Asnières et Bois-Colombes) où il boit dans la rue avec d’autres personnes ».

