66% des Français contre l’utilisation du 49.3 (sondage ELABE ce matin) !



Si les oppositions craignent une dissolution, elles ont donc tort ! Macron y perdrait encore davantage de plumes !

➡️ Tout justifie que les oppositions votent ensemble la #MotionDeCensure, tout ! — Florian Philippot (@f_philippot) October 18, 2022

Les autotests sont ressortis des placards. La grosse boîte trônait sur le bureau du comptable quand je suis arrivée. Ce sont les Italiens, au siège, qui nous l’ont envoyée hier. Les italiens, c’est l’usine, et accessoirement nos actionnaires. Donc nos banquiers. Pour eux, le covid c’est du sérieux et nous avons eu droit dès le début des hostilités à l’arsenal complet :

des masques ffp2,

des autotests,

un purificateur d’air à 600€ pièce par bureau (des cubes noirs et bruyants censés filtrer l’air et capturer les virus !)

des ordinateurs portables pour le télétravail (impossible cependant vue la vétusté de notre système de gestion de mais l’intention est là),

et, tout récemment, une caisse de bidons de gel hydroalcoolique aux huiles essentielles bio thym, romarin, laurier (une saveur ratatouille pas si désagréable en réalité).

Ah, et puis le thermomètre infrarouge sans contact (j’oscille étrangement entre 15.5° et 18°… serais-je d’une autre planète ? )

« Il faut faire attention, ça repart et ils parlent d’un nouveau variant pour cet hiver » m’explique le comptable. Ce matin, c’est le nouvel intérimaire, Alexandre -95kg et 25 ans- qui se sent mal. Malheur ! On aimerait le garder celui-là, c’est le 6e en 2 mois … Alors c’est sûr, notre boîte n’est pas sexy, ni divergente, ni disruptive. On fabrique des choses en cuivre pour l’industrie, on les vend. Et en ce moment, on cherche désespérément un remplaçant pour JP à l’atelier. JP, il est en arrêt maladie depuis juin. Traduisez : il ouvre un Bar à Vin en Auvergne. Sa sélection de fromages et de vins est excellente paraît-il, que des producteurs locaux … On suit l’affaire de près ; on a même vu en différé l’inauguration du 15/9 sur Facebook. Personnellement, j’aime pas trop la déco, un peu ringarde ; mais à sa décharge, il a tout rénové lui-même… Je sais, je sais ce que vous pensez… Notre avocat est sur le coup : ça arrangerait le patron s’il l’on disqualifiait la nature « maladive » dudit arrêt. JP étant un ancien para –il a « fait » la Serbie- je doute que nous ayons autant de ressources mentales que lui dans ce combat…

L’intérim c’est une belle idée mais elle se heurte au réel : personne ne veut bosser. Les jeunes, quand on en trouve, restent 3 jours, en passent 2 sur leur mobile puis disparaissent. Capacité de concentration : 12 secondes. Mais Alexandre tient 2 minutes ! S’il nous lâche pour le covid (ou la myocardite) nous sommes perdus… « Du coup, il faudra peut-être bientôt remettre les masques » me prévient le comptable.

J’ai l’impression d’une gueule de bois. C’est bon Maxime, tu peux retourner à tiktok et nous sortir nos feuilles de paye, rappelle-toi : on est tous officieusement (ou officieusement) vaccinés. Sauf JP, tiens, quand j’y pense. Finalement c’est peut-être lui qui a raison : tirons tout ce qu’on peut du système et qu’ils aillent tous se faire foutre ! Come si dice in italiano ?