J’adore LinkedIn. Linequedine comme on dit. Là bas, c’est business as usual : les grouillots sont de sortie et influencent :

Ils s’inquiètent de ce dont il est requis de s’inquiéter : « Mauvaise nouvelle : le dérèglement climatique va beaucoup, beaucoup, plus vite que prévu… Il faut que les actions accélèrent en proportion ! ».

Ils peignent en rose le monde magique de l’entreprise « Un petit garçon dans les bras pour rappeler au passage qu’on peut être maman et faire une brillante carrière ».

Ils louent l’ambition quand elle est digne « Plus de tristesse, j’ai accepté et ai retrouvé ma fougue et mon envie. L’aventure entrepreneuriale, celle qui prend aux tripes et vous lève du lit à 5h du mat’. »

Ils se congratulent et se déculpabilisent : « Merci pour cette très belle mise en avant et surtout un grand bravo de mettre en lumière le leadership positif. Une très belle mission ! ».

Et ils fourguent leur came.

Se vendre ou vendre ses services est l’objectif final mais il faut le cacher. Ca ne se dit pas, non, il faut faire du networking, et le networking maintenant c’est ici sur Linkedin. Pensent-ils…

Consultant.e., coach , expert.e., formateur.trice autoentrepreneur.euse, cadre pargagé.e, le tout très inclusif évidemment. Mais attention : le petit badge vert #open to work autour de la photo annonce un profil de paumé, c’est-à-dire un fourgueur de came. Vous êtes prévenu. J’en fait partie (d’ailleurs j’ai 5 relations communes avec Macron… ) On fait des posts dans l’espoir d’être repréré.e. Ça s’appelle l’engagement. Mais repéré par qui ? Le boss qui bosse vraiment n’est pas sur Linkedin. Alors on tourne en rond : les français parlent aux français, les paumés parlent aux paumés, mais sans la résistance. Pas le temps, ici on se congratule. Essayez, pour voir, de faire une réponse honnête, donc forcément sarcastique, au post de…. (je pioche au hasard, juré craché, sur ma page d’accueil) … de EMMA V.

Voyons… EMMA V est donc « Directrice des Programmes de Transition écologique et sociale » pour l’entreprise X dont le slogan est « Inspirer et équiper citoyen.nes, entrepreneur.ses et organisations pour construire une société inclusive et durable ». Et EMMA nous pose cette question (juré craché, c’est vrai) : « Est-ce que les jeunes des quartiers populaires sont écolos ? ». Une question assortie d’un laïus de 353 mots exactement. L’engagement du post ? Pas si mal : 22 commentaires. Parmi eux, ceux de VALERIE N (Facilitatrice en intelligence collective) et d’ISMAEL C (Fonctionnaire / entrepreneur social / social media marketing / analyste Marketing /Consultant / Président d’association). Etc. Etc. STOP !

C’est compliqué. La vie aujourd’hui est compliquée parce qu’elle se déploie dans du vide. J’allais dire dans l’éther. Tout ce qui fait sens ayant condensé, il ne reste que les vapeurs. On les inhale, on les sniffe, ça fait du bien, on voit des mondes merveilleux, on combat des dragons.

Et pendant ce temps, la nature ayant horreur du vide….

Mr Arun et les arabes

Monsieur ARUN, c’est le père de Nordine, le patron du bar du quartier. Il a refusé la 4e dose après les effets secondaires de la 3e qui l’ont maintenu alité pendant deux mois. A 79 ans, il a du diabète et des problèmes d’arthrite rhumatoïde. On s’est croisé rue de la République, comme souvent. Il est toujours content de me voir. Moi aussi.

Comment ça va Monsieur ARUN? La santé ?

Ca va mal ma fille, ça va mal ! Accompagne-moi jusqu’à la boulangerie.





Il attrape mon bras pour s’y appuyer et nous entamons un marche lente vers la Cité Rouge, un peu plus bas.

J’ai rendez-vous à l’hôpital le 6 décembre pour mon pied. Tu te rends compte, le 6 décembre ! Il n’y a même plus de médecin. Et toi le travail, ça va ?

Ca va.

Parce que Nordine, au bar, il a moins de clients.

Oui je sais Monsieur ARUN… Mais c’est l’automne, la terrasse est trop fraîche.

Un des atouts du bar de Nordine c’est sa terrasse : une hacienda en plein cœur du 93.

Non c’est pas ça. Ça va mal ! La France est foutue, je te le dis. Foutue !

Nous marchons côte-à-côte à pas lent , il s’arrête et se tourne vers moi à chaque fois qu’il me parle, ponctuant de sa canne ses envolées.

C’est à cause des arabes. Des arabes et des noirs. Surtout les noirs ! Ils font trop de gosses et ils travaillent pas. Personne travaille.

Oui, ça, je sais bien…

Je vais te dire, ils viennent tous pour les sous maintenant, les allocations. Avant, nous, c’était pas comme ça !

Il est retraité de la SNCF. Il m’a raconté un jour comment il a négocié son départ anticipé. Une négo à l’orientale : attente, demandes folles et destinée. Un belle négo qui lui permet de vivre confortablement et d’aider ses fils. Le filou… . Je sais de quoi je parle, mes années sur le terrain à négocier avec les anglo-saxons ne servent à rien aujourd’hui pour négocier avec le Maghreb, en particulier l’Algérie… mais c’est un autre sujet.

Je vais te dire ma fille, il n’y a plus de sous en France, fini !

Il ne croit pas si bien dire : notre commune est sous la menace d’une mise sous tutelle. Les dettes de l’ancienne majorité plombent les comptes dans un contexte pour le moins délicat. Bref.