L’inflation détruit systématiquement notre niveau de vie et la classe moyenne diminue un peu plus chaque jour qui passe. L’administration de la sécurité sociale vient de publier des statistiques sur les salaires pour 2021 , et les chiffres qu’ils nous ont donnés sont assez étonnants.

Comme vous le verrez ci-dessous, la moitié de tous les travailleurs américains gagnaient moins de 3 133 dollars par mois l’année dernière. Il était une fois, vous pouviez vivre une vie de classe moyenne très confortable avec 3 133 $ par mois. Mais grâce à l’inflation, un tel salaire vous place désormais à peine au-dessus du seuil de pauvreté . Les décisions que nos dirigeants ont prises sont en train d’éviscérer la classe moyenne, et cela devrait tous nous troubler profondément.

Vous pouvez trouver le nouveau rapport sur les salaires de la Social Security Administration ici . Voici quelques statistiques que j’ai extraites du rapport…

Plus de 30% de tous les travailleurs américains ont gagné moins de 20 000 dollars l’année dernière.

Plus de 41% de tous les travailleurs américains ont gagné moins de 30 000 dollars l’année dernière.

Plus de 52% de tous les travailleurs américains ont gagné moins de 40 000 dollars l’année dernière.

Plus de 62% de tous les travailleurs américains ont gagné moins de 50 000 dollars l’année dernière.

Ces chiffres nous disent que la plupart des Américains s’en sortent à peine, mais nos dirigeants veulent que nous croyions dans l’illusion que la plupart des gens « vont bien » ces jours-ci.

Bien sûr, ce n’est même pas proche de la vérité.

Selon la Social Security Administration, le salaire médian pour 2021 n’était que de 37 586,03 $ …

Par définition, 50 % des salariés avaient une rémunération nette inférieure ou égale au salaire médian, qui est estimé à 37 586,03 $ pour 2021.

Si nous vivions encore en 1980, ce serait bien.

Mais nous ne sommes plus en 1980.

En 2022, le seuil de pauvreté pour un ménage de cinq personnes aux États-Unis est de 31 040 $.

Cela signifie qu’un travailleur aux États-Unis gagnant le salaire médian gagnerait juste assez pour élever une famille de cinq personnes au-dessus du seuil de pauvreté.

Si vous divisez 37 586,03 $ par 12, cela vous donne un salaire mensuel médian de 3 132,17 $.

Aux fins de cet article, je vais arrondir et appeler cela 3 133 $.

La moitié de tous les travailleurs américains gagnent plus que cela par mois, et la moitié de tous les travailleurs américains gagnent moins que cela par mois.

Et il est important de se rappeler que ce chiffre est avant déduction des impôts.

Aie.

Pendant ce temps, le coût de la vie continue de monter en flèche. Récemment, le loyer moyen d’une maison unifamiliale aux États-Unis a atteint 2 495 $ par mois …

Les prix des loyers des maisons unifamiliales ont gonflé au cours du premier semestre 2022, atteignant une moyenne nationale de 2 495 $ par mois – une augmentation de 13,4 % par rapport à la même période en 2021, selon un nouveau rapport du courtage immobilier national HouseCanary.

Si vous ne gagnez que 3 133 $ par mois et que vous devez dépenser 2 495 $ par mois pour le loyer, cela ne vous laisse presque rien pour tout le reste.

Par exemple, nous devons tous manger.

Mais de nos jours, un seul panier plein de nourriture vous coûtera facilement plus de 300 dollars.

Et c’est si vous essayez d’être vraiment frugal.

L’essence est également devenue extrêmement chère.

En 1960, un gallon d’essence ne coûtait que 31 cents.

Aujourd’hui, le gaz approche les 7 dollars le gallon dans certaines parties de la Californie.

Je pourrais continuer encore et encore avec d’autres exemples de la hausse rapide du coût de la vie. Les factures de chauffage devraient monter en flèche cet hiver, l’assurance maladie est devenue absurdement chère et les nouveaux véhicules coûtent tellement cher que la plupart des Américains ne peuvent plus se les offrir.

Si les choses vont déjà si mal, quelles seront les conditions pour la classe moyenne alors que l’économie se détériore en 2023 et au-delà ?

Le pire krach immobilier depuis 2008 a maintenant commencé , les marchés financiers sont sur le point de connaître leur pire année depuis 1969 et les grandes entreprises de toute l’Amérique commencent à licencier en grand nombre.

De manière alarmante, certains des plus gros licenciements sont en fait effectués par les grandes entreprises technologiques. En effet, on vient d’apprendre que Microsoft va licencier environ 1000 travailleurs …

Microsoft va licencier environ 1 000 employés, a confirmé la société mardi.

Bien qu’il ne soit pas confirmé si les licenciements sont isolés dans les divisions de jeux, les employés qui travaillent pour Xbox et d’autres studios appartenant à Microsoft ont déclaré qu’ils étaient licenciés, a rapporté le Washington Post. Axios a d’abord signalé les licenciements lundi soir.

À ce stade, presque tout le monde peut voir qu’une récession approche .

Même Jeff Bezos, qui est généralement extraordinairement optimiste, avertit les gens de «fermer les écoutilles» …

Le fondateur d’Amazon, Jeff Bezos, a averti les États-Unis de « fermer les écoutilles » alors qu’il partageait un tweet avertissant d’une récession imminente probable.

Bezos – qui est le deuxième homme le plus riche du monde – a tweeté une vidéo du PDG de Goldman Sachs, David Solomon, affirmant qu’il y avait de « bonnes chances » de ralentissement.

Le fondateur d’Amazon – qui a une fortune de 137 milliards de dollars – a marqué son accord en sous-titrant le tweet : « Oui, les probabilités de cette économie vous disent de fermer les écoutilles. »

Quand Jeff Bezos commence à ressembler à The Economic Collapse Blog , vous savez qu’il est tard.

Oui, les probabilités de cette économie vous disent de fermer les écoutilles. https://t.co/SwldRdms5v

– Jeff Bezos (@JeffBezos) 18 octobre 2022

Ces jours-ci, notre ralentissement économique imminent est même devenu un sujet très brûlant parmi les célébrités hollywoodiennes …

Même la personne non milliardaire mais toujours riche Gwyneth Paltrow en perd le sommeil.

« L’économie craint », a-t-elle déclaré au Hollywood Reporter cette semaine. « Je suis juste inquiet pour l’année prochaine et à quel point la récession va être grave. »

D’autres célébrités pèsent aussi. Le mois dernier, la rappeuse Cardi B a dénoncé l’inflation et les taux d’intérêt. « Comment les gens survivent-ils ? Je veux savoir. »

Si la classe moyenne s’érode régulièrement pendant des périodes relativement stables, que va-t-il se passer une fois que l’économie commencera vraiment à s’effondrer ?

Il y a tellement de colère partout aux États-Unis en ce moment, et la grande majorité de la population n’est tout simplement pas préparée à ce qui nous attend.

J’écris sur la disparition de la classe moyenne depuis plus d’une décennie, et la condition de la classe moyenne n’a jamais été pire qu’elle ne l’est actuellement.

À une certaine époque, l’Amérique avait la classe moyenne la plus nombreuse et la plus prospère de l’histoire du monde, et c’était une chose merveilleuse.

Mais maintenant, des temps très sombres pour la classe moyenne sont arrivés, et il ne semble pas y avoir beaucoup d’espoir à l’horizon.

