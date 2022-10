Cher Nicolas Bonnal,

Je vous remercie pour votre article que j’ai lu avec attention.

Le titre en premier lieu m’a marqué, cette articulation dirigeants incompétents pour peuples débiles. Tant il est vrai que le masochiste est en quête perpétuelle du sadique. Ce qui me frappe néanmoins c’est la sélection toute particulière d’un certain type d’incompétence systématiquement raccord avec l’agenda mondialiste dont vos fameux « nonagénaires génocidaires » sont les grands architectes si j’ose dire.

Tous les Macron, les Trudeau, les Ardern, les Marin, etc. de ce monde concentrent leurs efforts à réduire progressivement les rations, à tondre de plus en plus régulièrement le bétail démocratique qu’ils administrent bon an, mal an, à réduire sans cesse la taille de l’enclos et ce qu’il est autorisé d’y faire ou d’y dire ; avant qui sait de passer au dépeçage pur et simple.

RN et NUPES font chacun croire que s’ils votaient la motion de censure de l’autre, ils adhéreraient au projet politique de l’autre : mensonge !



Une motion de censure ce n’est pas adhérer à un projet commun, c’est juste et seulement renverser le gouvernement !

Indispensable ! — Florian Philippot (@f_philippot) October 23, 2022

Par ailleurs, votre tropisme assez constant à faire porter une (très) grande partie de la responsabilité sur la populace (dans laquelle je m’inclus tout à fait) me semble fondamental pour secouer le lecteur encore assez lucide pour se donner la peine de chercher d’autres sources d’information ou d’inspiration que celles déversées ad nauseam partout, sur toutes les ondes, via tous les canaux médiatiques, dans toutes les discussions de bistrot, de boulot.

En ce sens, votre conclusion fait figure d’aphorisme : « dans maint désastre les vrais coupables sont les victimes ».

Je n’ai en fait qu’un point de désaccord avec vous, par rapport à cet écroulement matériel que vous annoncez imminent. Je pense (ou je veux croire) qu’il sera tout au contraire progressif, lentement mais surement jusqu’à nous ramener au niveau de vie des ouvriers du XIXème siècle mais avec des objets de réalité augmentée, du virtuel en plus. L’idée est simple, celle de la grenouille dans la casserole à feu doux.

Nous verrons bien mais dans l’hypothèse de ce scenario, je serais très intéressé de connaitre vos idées, vos réflexion ou vos conseils (lectures ou autre) quant aux possibilités qui s’offrent à nous autres (trentenaires; parents, vestiges d’un monde largement englouti) pour tenter de préserver ce qui pourra l’être. Ou du moins de s’y essayer en mettant le plus de chances de notre coté. Non pas pour nous, générations sacrifiées (je le dis sans rancœur, ni misérabilisme) mais bien pour ceux de notre sang qui nous succèderont.

Votre expérience, votre vécu, vos voyages, votre esprit hors norme (sans flatterie aucune) seraient autant d’atouts pour éviter certains écueils et donc gagner du temps, la ressource sans doute la plus précieuse à ce stade. C’est d’ailleurs je pense le point sur lequel j’aimerais axer notre entretien à venir que vous avez eu la gentillesse d’accepter pour le site LRDM.

Par conséquent, je n’attends pas de vous une réponse ici, ni même un modus operandi péremptoire mais quelques pistes qu’il nous appartiendra d’explorer. Ce qui nous permettra également de sortir du commentaire d’actualités ou d’une description peu réjouissante et trop bien connue pour ceux qui ont encore un cerveau fonctionnel, de la triste réalité de notre époque.

Bien à vous.

‘Jules’

PS : comme vous avez évoqué le cas italien, je vous joins le lien de mon dernier article en date à ce sujet, peut-être vous amusera-t-il. https://xn--lerveildesmoutons-dtb.fr/melonite-aigue/

https://xn--lerveildesmoutons-dtb.fr/

https://lesakerfrancophone.fr/revue-de-presse-rt-du-16-au-22-octobre