Sardines et monde réel

Un samedi sardinade chez un ami pourvu d’un jardin en centre ville. Il y avait un voisin plombier, sa femme intermittente, une prof-chercheuse en socio, deux musiciens, la libraire et ses ados intenables (ça s’explique : elles sont diagnostiquées haut-potentiel intellectuel, HPI. Comprenez : mal élevées). Et une amie de la libraire, Eugénie.

Anciennement dans l’édition, Eugénie vit maintenant de notre générosité après une rupture conventionnelle. Trente huit ans, vraiment très belle, elle s’est récemment entichée d’une « personne de couleur » (dixit) habitant dans les quartiers Nord (comprendre : c’est pas facile pour lui c’est une victime du racisme structurel ; dixit encore). Il est pour l’heure au chômage, comme elle.

La libraire, ses filles, la sociologue et Eugénie sont féministes engagées. Elles s’expriment, elles militent, elles s’insurgent, elles dénoncent. Et s’indignent : Eugénie nous parle d’une de ses amies cadre dans le Bâtiment où ces machos de travailleurs, tu te rends compte, contestent ses ordres en lui disant qu’elle a ses règles ou quoi ? On n’a plus le choix, il faut imposer des stages obligatoires pour apprendre aux hommes à parler aux femmes et les sanctionner pour « propos genrés » (dixit). En entreprise bien-sûr mais pas seulement ! Je tente une diversion mais les deux ados prennent le relais : c’est le problème des hommes cisgenre et de leur sale patriarcat… Je m’exfiltre d’urgence vers le barbecue, prête à sentir la sardine toute l’après-midi pour 15 min de répits (toute allusion à Sandrine Rousseau est fortuite car, dans cette histoire, tout est vrai malheureusement).

De retour à table car les sardines sont cuites, j’apprends qu’Eugénie a lancé un Club de Lecture dont elle espère l’essor au niveau national, voire même quelques revenus et subsides sous forme de subventions. D’ailleurs nous sommes bienvenues (et non pas bienvenus), c’est jeudi prochain à la librairie, c’est 12€ et on apporte ce qu’on veut comme texte du moment que ça soit sur le thème du Corps.

Et là, ça a fait tilt… La veille, vers 17h, je m’étais arrêtée en sortant du boulot pour prendre un café au bar d’en bas, chez Nordine. Il y avait Jacky, Khaled, Norah et tous les autres. Tous l’avaient remarquée, cette affiche aux couleurs vives et design maladroit, avec ses inscriptions « club de lecture féministe intergénérationnel ouvert à tous et toutes », puis la date, puis l’adresse. Ici on a l’habitude des affiches de la libraire, celles des dédicaces, mais sur celle-ci deux mentions avaient attiré leur attention : interdit aux hommes cisgenres et PAF à 12€. Entre les cris d’orfraie des 12€ et l’incompréhension du reste, j’ai dû me faire violence et expliquer le concept de cisgenre, que tous ignorait.

Et ils n’ont rien compris, alléluia !

Comment le wokisme bobo et tout ce qui s’ensuit va-t-il survivre aux arabes et aux pauvres ? Il va falloir choisir un jour au l’autre. A moins que l’islam ne vienne finalement mettre de l’ordre dans cette bouillie mentale … Dhimmitude vs Réalisme. Encore un triste combat !