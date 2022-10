Nicolas Bonnal, penseur atypique et génie authentique

« Tant que tous, bourgeois et ouvriers, s’amasseront devant leur téléviseur pour se laisser humilier de cette façon, il ne nous restera que l’impuissance du désespoir. » Pier Paolo Pasolini

De manière générale je suis plutôt avare de compliments ; ainsi le titre de cet article doit raisonner en vous chers lecteurs comme une urgence. Urgence de lire Nicolas Bonnal, de s’imprégner de sa pensée complexe, protéiforme, d’une profondeur de vue hors norme. Je vous recommande chaudement son livre Internet, nouvelle voie initiatique dans lequel vous trouverez bien des éclairages originaux sur notre époque du servage numérique administrée en haut lieu par ces « nouveaux initiés technognostiques » et mondialistes.

J’ai écrit un papier en hommage à ce grand penseur auquel je vous renvoie : https://xn--lerveildesmoutons-dtb.fr/covid-19-nouvelle-voie-initiatique/

Vous pouvez (devez) en outre parcourir régulièrement son blog de revue d’actualités. https://nicolasbonnal.wordpress.com/

Les bons mots alternent avec de nombreux liens vers des sites trop peu connus de réinformation traitant d’une grande variété de sujets, ésotérisme, question énergétique, etc. Les références historiques et les citations des plus grands (Bloy, Céline, Drumont, Debord, Bernanos entre autres) agrémenteront en outre vos visites.

Je vous recommande également la lecture d’un manifeste des plus décapant, Mal à droite sous titré Lettre ouverte à la vieille race blanche et à la droite, fille de joie. Tout un programme ! Cet ouvrage est disponible gratuitement en pdf sur internet, l’acheter au prix modeste d’une dizaine d’euros est aussi possible (souhaitable).

Son livre Les territoires protocolaires est également fondamental pour appréhender la notion d’espace et sa mise en perspective au fil du temps.

Ensuite, l’une des particularités de cet immense écrivain est sa capacité à utiliser sa culture gigantesque à bon escient, à articuler symbolisme, ésotérisme, mythologie avec des enjeux contemporains aussi triviaux que les prix à la consommation, ceux des mètres carrés (les maitres carrés dirait Bonnal) ou l’analyse de l’avachissement des peuples, etc.

Grand voyageur, infatigable lecteur, né au début des années 60, il a pour lui outre ses capacités intellectuelles singulières, le bénéfice d’une longue expérience de militant, d’acteur politique (métapolitique surtout) et par dessus tout un tropisme salvateur tendant à rappeler systématiquement que, à bien des égards, depuis l’antiquité, très peu de neuf sous le soleil. Cette compréhension de la Nature humaine permet de s’épargner bien des désillusions quotidiennes.

Pour finir, je vous invite à écouter ses différentes interventions notamment au micro du grand Serge de Beketch :

Il existe un site internet d’archives de la quasi totalité de ces émissions, véritable mine d’informations qui en dépit des décennies écoulées restent plus que jamais pertinentes et actuelles. Le lien est ici : https://sdebeketch.com/

Enfin pour compléter vos lectures futures, du moins je l’espère, voici la chaine youtube malheureusement plus que confidentielle (à peine un millier d’abonnés) sur laquelle vous pourrez retrouver les analyses au vitriol de Nicolas Bonnal dans une chronique intitulée sobrement « coup de gueule » :

N’hésitez pas à faire connaitre ce travail, à le partager autour de vous à des fins de salubrité publique.

