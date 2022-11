No comment : enfin une leçon de savoir-vivre. Homme libre, toujours tu chériras la mer ? « Ô lutteurs éternels, ô frères implacables ! »

Sebastian Steudtner, a German pro surfer, rode a wave over 115 feet tall at Nazare, Portugal, a record breaking surf! pic.twitter.com/h9WIsJkoVz — Fascinating (@fasc1nate) November 1, 2022

L’homme et la mer

Charles Baudelaire

Homme libre, toujours tu chériras la mer !

La mer est ton miroir ; tu contemples ton âme

Dans le déroulement infini de sa lame,

Et ton esprit n’est pas un gouffre moins amer.

Tu te plais à plonger au sein de ton image ;

Tu l’embrasses des yeux et des bras, et ton coeur

Se distrait quelquefois de sa propre rumeur

Au bruit de cette plainte indomptable et sauvage.

Vous êtes tous les deux ténébreux et discrets :

Homme, nul n’a sondé le fond de tes abîmes ;

Ô mer, nul ne connaît tes richesses intimes,

Tant vous êtes jaloux de garder vos secrets !

Et cependant voilà des siècles innombrables

Que vous vous combattez sans pitié ni remord,

Tellement vous aimez le carnage et la mort,

Ô lutteurs éternels, ô frères implacables !

