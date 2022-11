LA DICTATURE TOMBÉE SUR L'EUROPE



▪️1941 : LES PEUPLES

– Churchill,parlementarisme et courage du peuple🇬🇧

– De Gaulle,résistance séculaire et courage du peuple🇫🇷



▪️2022 : LES BANQUIERS

-Macron et Sunak,clones interchangeables,young leaders choisis par l'oligarchie🇺🇸🇪🇺et Schwab. pic.twitter.com/Vg02CJpOQG