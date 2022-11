Bloy :

Après ceux-là, suivent les petits chacals sans nombre, dont l’office est de dévorer tout ce qui tombe et de lécher toute chose léchable. Et ce cortège est contemplé par un peuple immense, mais si prodigieusement imbécile qu’on peut lui casser les dents à coups de maillet et l’émasculer avec des tenailles de forgeur de fer, avant qu’il s’aperçoive seulement qu’il a des maîtres, — les épouvantables maîtres qu’il tolère et qu’il s’est choisis.

« Les soignants vaccinés sont opposés à la réintégration de ceux qui ne le sont pas » vient de déclarer le ministre François #Braun !



Quel esprit de division horrible !

Et c’est faux ! À la Timone à Marseille cette semaine, les vaccinés ont exigé le retour de leurs collègues ! — Florian Philippot (@f_philippot) November 8, 2022

Un député a obtenu les documents de Bercy sur EDF :

"Tous prévoient son démantèlement " !

L’UE en cause : « la législation UE interdit un vrai EDF intégré. La contrepartie sur le nouveau parc nucléaire est la cession d'une partie d'EDF » !

