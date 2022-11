🤬HIDALGO

RUINE, INCOMPÉTENCE, RACKET

Non contente d'avoir ruiné la ville de Paris et de l'avoir transformée en dépotoir et coupe-gorge qui horrifie les touristes du monde entier, Anne Hidalgo décide de racketter ses habitants :

+50% SUR LA TAXE FONCIÈRE ! https://t.co/Q7d9my61x4