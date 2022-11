🇺🇸 1 JOUR ½ APRÈS LA FIN DES ÉLECTIONS, NUL NE SAIT QUI LES A GAGNÉES !

À 17h heure🇫🇷ce 10/11,les Républicains gagnent

▪️208 représentants et 49 sénateurs selon Associated Press

▪️210 représentants et 48 sénateurs selon Reuters

Les soupçons de fraude prolifèrent.

C'est une honte. pic.twitter.com/KvLy0yziiJ