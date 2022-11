Gérard #Collomb crache le morceau et lâche Macron !

C’est bien mais c’est infiniment plus digne, courageux et surtout efficace de le dire PENDANT qu’on est en fonction !



Il me fait penser à #Delfraissy qui, après coup, nous dit qu’il a d’immenses regrets ! 🤦

Trop facile !