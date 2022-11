Au boulot hier nous avons réussi à éviter les sujets chauds : chute du chiffre d’affaires, baisse de l’euro et hausse des coûts de l’énergie à l’usine… Et moi, j’ai réussi à éviter les miasmes des vax dont les boîtes de Doliprane trônent sur les bureaux. C’est donc en vainqueur (en vainqueuse ? vainqueure ?) que je suis rentrée, avec passage obligé par « mon » bar, étonnamment bondé à cette heure de la journée.

Il y avait NADIA, la boulangère algérienne en intérim depuis 20 ans, nous expliquant qu’elle avait mis deux heures le 11 novembre pour récupérer une commande au centre commercial Westfield, bondé comme jamais, mais que son fils avait besoin de son sac Nike. MARIA d’ailleurs, la portugaise à la retraite qui continu les ménages chez les particulier à 75 ans, confirme : ils n’ont pas pu manger au restau indien, trop de monde ! Mais MARIA s’inquiète : sa petite-fille doit dépenser 1900€ par trimestre pour se loger en résidence universitaire périphérique, la coiffeuse qui maintenant ouvre le dimanche est passée à 33€, le prix des légumes et des fruits monte. Elle était là avec une vieille amie, une planche de fromage version XL et des verres de bière coupables.

12 degrés dans une HLM à Amiens et en plus les habitants sont obligés de payer !



Mais Macron vient de dire aux Français qu’ils doivent « redoubler d’efforts pour que les Ukrainiens puissent passer l’hiver » ! 🤦

➡️ Ça s’appelle de la haute trahison ! #MacronDestitution — Florian Philippot (@f_philippot) November 15, 2022

Il y avait aussi RODRIGUE évidemment, guadeloupéen, ancien militaire alcoolique reconverti dans le transport, qui répète à l’envi « ça va mal finir, je te le dis Jenny, ça va mal finir tout ça » en parlant de La Crise du Covid du Gaz de la Guerre des US et du Reste entre deux verres de whisky.

Et puis OLGA, ma voisine russe (dont le père de 73 ans a voulu s’enrôler dans l’armée là-bas, sans succès…) qui expliquait que depuis la restructuration de 2020 elle avait tant de jours libres qu’il lui serait désormais impossible de revenir comme avant (ce qui la gêne maintenant c’est son mari qui, lui, est à 100% en home-office ; ils ont dû aménager le grenier). Il y avait MARION, chanteuse lyrique et metteuse en scène, admonestant : « il va falloir s’habituer à mettre des pulls, on ne peut plus se voiler la face, on court à notre perte ! ». Elle vient d’acheter un appart à Marseille pour les petites vacances (pour les grandes, c’est les Alpes), elle mange du quinoa, se soigne à l’homéopathie, est contre les vaccins en général mais pour le Pfizer c’est différent. Il y avait SONIA, de retour de 10 jours de vacances en Grèce avec sa fille ado, qui s’excitait, entre deux clics pour renouveler son « intermittence », sur sa dernière découverte : Monique Pinçon-Charlot (!! pincez-moi!!!).

Bref, ici, c’est Life as Usual. Life as Usual, en pire… C’est assez fascinant.

Sauf que Rama n’était pas là. Ça fait 3 mois qu’elle n’est pas là. Rama, c’est la vieille serveuse et depuis sa 4e dose, elle allait mal… Joseph aussi, depuis son AVC… Et Karima, 38 ans, en convalescence chez sa mère après son cancer du sein fulgurant… etc. etc.