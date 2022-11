⚠️ REBONDISSEMENT DU SCANDALE FTX

On apprend que le World Economic Forum de Schwab

▪️avait des liens avec la plateforme FTX et la promouvait sur son site

▪️tente en hâte de le cacher depuis la faillite frauduleuse de FTX et la fuite de Sam Bankman-Friedhttps://t.co/rTGQIlx0Zg