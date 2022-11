CHRONIQUES DU GRAND JEU :

Pour l’empire, le moment est parfait pour la paix. Il a obtenu en neuf petits mois ce dont il n’aurait osé rêver en plusieurs décennies : régime de sanctions éternel contre la Russie, extension de l’OTAN à la Scandinavie, rupture inéluctable des relations énergétiques et économiques entre Heartland et Europe, décrédibilisation durable de l’armement russe sur le marché mondial, otanisation poussée de l’Ukraine… Pourquoi continuer le conflit alors que la hotte du père Noël est déjà pleine ?

Parlons cru. Depuis le début le « joueur d’échecs » a merdé, trop hésité, trop culpabilisé, pas osé fâcher ses « partenaires ». C’est la face cachée d’un Poutine qui loin d’être un « méchant » comme le croient les tarés de France 24, est un « trop gentil » mais qui, pour donner le change, dit que « dans la rue celui qui frappe le premier gagne ». Il a frappé le premier avec un plan si « audacieux » qu’il a foiré. Il a repris ses billes mais sans avoir un état major capable de coordonner tout le front et surtout, il a manqué d’hommes, ce qui explique Kharkov et Kherson qui furent certes des retraites en bon ordre mais des retraites -non de Russie mais d’Ukraine-. De ce fait, il a prolongé la guerre dans son souci parait-il « de faire le moins possible de morts Russes » pendant que les Ukronazis exécutent les prisonniers. Celui qui veut faire la guerre sans faire de morts perd. Maintenant la Russie est devant une situation bancale avec un oblast dépeuplé, des citoyens perdus, des babouchkas en larmes et avec des Ukros agressifs bien soutenus par les Yankees, les Rosbeefs ou les Polacks. Les Ukros pratiquent la terre brûlée (ce qui montrent combien ils aiment leur pays), et auront toujours assez de fous pour faire des attentats que le FSB ne déjoue pas beaucoup si l’on ne juge par les récents coups de griffes comme les bombardements à l’intérieur de la Russie du côté de Koursk ou l’assassinat d’une belle jeune fille de 30 ans à Moscou même. Poutine est-il fatigué? Ce qui l’empêche pas de vouloir rester encore au pouvoir! Pourquoi pas, c’est pas pire que les Amerlos qui élisent (en truquant les votes) du pédophile podagre ou de la kamala diversitaire, mais enfin, ceux qui aiment la Russie trouvent qu’elle gaspille beaucoup de ses forces pour des objectifs pas très clairs. Espérons que les camarades se ressaisissent et qu’ils foutent rapido la pâtée à cet « état » de contrebande dirigé par une bande de cinglés nationalistes rancis, nazis.

